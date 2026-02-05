Fin del START III: una radiografía del potencial nuclear en el mundo

Redacción internacional, 5 feb (EFE).- La expiración del último tratado de desarme nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, el START III o New Start (Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas), vigente desde 2010, deja sin efecto los límites que regulaban el arsenal nuclear de ambas potencias, especialmente en lo relativo al número de armas estratégicas o desplegadas.

Estados Unidos y Rusia concentran el 87 % de las armas nucleares que existen en el mundo, y el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel completan la lista de países que poseen arsenal nuclear. No obstante, no todos los países cuentan con armas desplegadas.

Los nueve países suman aproximadamente 12.241 armas nucleares, de las cuales 9.614 se consideraban potencialmente operativas.

Se estima que más de 3.900 cabezas nucleares están desplegadas, incluidas unas 2.100 que se mantenían en estado de alerta con misiles balísticos, según datos de principios de 2025 del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

El START III, que ya fue renovado por un año en 2025, establecía un límite al número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 ojivas y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire. En la actualidad, Estados Unidos tiene desplegadas 1.770 ojivas y Rusia, 1.718.

A continuación, se detallan los países y su arsenal nuclear:

ESTADOS UNIDOS

Además de las 1.770 ojivas desplegadas, tiene almacenados 1.930. En total, cuenta con 3.700 armas nucleares, el segundo país solo por detrás de Rusia (4.309). El inventario total de Estados Unidos, si se suman las ojivas retiradas, es de 5.177.

Estados Unidos ha efectuado más de 1.000 pruebas nucleares desde 1945 y es el único país del mundo que ha utilizado la bomba atómica sobre población civil. Lo hizo en 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y masacró a más de 200.000 personas.

RUSIA

Rusia tiene el mayor número de ojivas nucleares del mundo: 1.718 ojivas desplegadas y 2.591 almacenadas. El inventario total de Rusia, si se suman las ojivas retiradas, es de 5.459.

Rusia y Estados Unidos empezaron las conversaciones para limitar su capacidad de armas nucleares a finales de los 60, pero no fue hasta el 26 de mayo de 1976 cuando la entonces URSS y EE. UU. firmaron en Moscú el primer acuerdo, el Tratado SALT-1, que limitaba por primera vez el número de armas estratégicas intercontinentales con más de 5.000 kms.

Desde 1957, Rusia ha practicado más de 200 pruebas nucleares.

REINO UNIDO

Tiene 120 ojivas desplegadas y 105 almacenadas. En total, 225 armas nucleares conforman su arsenal, que se asienta sobre todo en submarinos clase Trident y Vanguard.

El Reino Unido fue el tercer país que llevó a cabo pruebas nucleares, después de Estados Unidos y Rusia, y ha realizado 45 ensayos desde 1952. El último llevado a cabo fue a principios de los 90.

Efectuó su primera explosión atómica en las islas australianas de Monte Bello el 3 de octubre de 1952, cuando los americanos llevaban 32 y los rusos 3. El 15 de mayo de 1957 ensayó su primera bomba de hidrógeno en las Islas Christmas, al sur de Indonesia.

FRANCIA

Con 280 ojivas desplegadas y 10 almacenadas (290 en total), Francia es el único país de la Unión Europea que tiene arsenal nuclear.

Francia fue el cuarto país en ejecutar pruebas atómicas y ha llevado a cabo 210 ensayos desde 1960 cuando realizó su primera explosión atmosférica, denominada Jerbo Azul, en el desierto del Sáhara, cuando Argelia aún era una colonia francesa.

Las últimas pruebas nucleares francesas se produjeron en 1996, antes de ratificar el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT).

CHINA

Posee 600 armas nucleares, de las cuales 24 son ojivas desplegadas y 576 almacenadas.

En la década de los noventa fue acusada por EE. UU. de participar en la transferencia de tecnología nuclear de uso militar a Pakistán y países de Oriente Medio, como Libia, Irán y Siria. Ha realizado 45 pruebas nucleares desde 1964.

INDIA, PAKISTÁN, COREA DEL NORTE E ISRAEL

De estos cuatro países solo se conocen las ojivas almacenadas, o bien porque no tienen desplegadas o porque tienen un número menor.

La India cuenta con 180 ojivas almacenadas, Pakistán con 170, Corea del Norte 50 e Israel 90, según el SIPRI.

Tanto la India como Pakistán e Israel nunca firmaron el Tratado de No Proliferación (TNP), según el cual se comprometerían a aceptar voluntariamente las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Por su parte, Corea del Norte se unió al TNP en 1985 pero se retiró en 2003. EFE

