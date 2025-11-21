Finlandia advierte de que no se puede negociar la paz en Ucrania sin Europa y sin Kiev

Helsinki, 21 nov (EFE).- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, calificó este viernes de «muy problemático» el plan de paz negociado en secreto entre Rusia y Estados Unidos e insistió en que no se puede alcanzar una solución duradera al conflicto sin Europa y sin Ucrania.

«Es muy problemático que se haya llevado a cabo este tipo de borrador bilateral. No se puede tomar ninguna decisión sin Europa en la mesa de negociaciones y mucho menos sin Ucrania», afirmó Orpo a la prensa.

Orpo señaló que el borrador del plan de paz aún no ha llegado a Europa por ningún canal oficial y aseguró que, a juzgar por la información disponible, el texto «parece estar redactado claramente desde la perspectiva del agresor».

«Tal y como aparentemente está redactado, ese borrador por supuesto no servirá para construir la paz», sentenció, y añadió que el texto contiene «importantes deficiencias».

Asimismo, subrayó que, a la hora de negociar la paz en Ucrania, hay algunas cuestiones «extremadamente críticas en juego» desde el punto de vista de la seguridad y el futuro tanto de Ucrania como de Finlandia y Europa.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, uno de los líderes europeos que mejor relación mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump, no se ha manifestado de momento sobre el borrador del plan de paz, aunque afirmó en la red social X que «lo está analizando con los líderes europeos y de Ucrania».

Según fuentes de Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló por teléfono con Stubb sobre esta cuestión la noche del jueves «para coordinar esfuerzos», aunque no trascendió el contenido de la conversación.

Este viernes, los líderes de Alemania, Reino Unido y Francia, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, coincidieron en una conversación telefónica en que cualquier acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra debe respetar los intereses ucranianos y europeos a largo plazo. EFE

