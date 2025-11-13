Finlandia pide fondos a Bruselas para vigilar con drones su frontera con Rusia

Helsinki, 13 nov (EFE).- El Gobierno finlandés anunció este jueves que va a solicitar a la Comisión Europea (CE) una financiación adicional de 16 millones de euros para reforzar la vigilancia de su frontera con Rusia y del golfo de Finlandia mediante la adquisición de drones aéreos y marinos.

Según el Ejecutivo finlandés, estos fondos procederían del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (BMVI) de la Unión Europea (UE), que ha otorgado a Finlandia hasta la fecha 133 millones de euros para mejorar sus capacidades de vigilancia fronteriza.

La nueva financiación se destinaría a la adquisición de sistemas de vigilancia no tripulados resistentes a las interferencias rusas de la señal GPS, muy habituales en las zonas fronterizas desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Según el Gobierno finlandés, las continuas perturbaciones en la señal del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) cerca de la frontera rusa han debilitado la eficacia de los sistemas de vigilancia existentes.

«Estos drones aéreos y marinos mejorarían considerablemente la capacidad de la Guardia de Fronteras finlandesa para controlar las fronteras y mantener una visión global de la situación tanto en la frontera oriental como en el golfo de Finlandia», señaló el Gobierno del país nórdico en un comunicado.

Helsinki se comprometió asimismo a compartir activamente la experiencia adquirida en el marco del proyecto con los demás socios comunitarios y con la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).

El BMVI tiene como objetivo garantizar una gestión sólida y eficaz de las fronteras exteriores de la UE que garantice un alto nivel de seguridad y salvaguarde al mismo tiempo la libre circulación de personas dentro de la Unión. EFE

