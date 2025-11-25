Finlandia propone un alto el fuego parcial en Ucrania para facilitar negociaciones de paz

2 minutos

Helsinki, 25 nov (EFE).- El Gobierno finlandés propuso este martes que Moscú y Kiev acepten esta misma semana un alto el fuego parcial en el sector energético para facilitar avances en las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, señaló que un acuerdo entre Rusia y Ucrania para no atacar las infraestructuras energéticas del otro país serviría para fomentar la confianza mutua y permitiría centrarse en las negociaciones de paz propiamente dichas.

«Esto sería fundamental para Ucrania, porque Rusia intenta cada día bombardear y destruir precisamente el sector energético ucraniano. Y dado que Ucrania ha demostrado su capacidad para hacer lo mismo, podría ser una buena medida para generar confianza durante este importante proceso de paz», dijo Orpo a la televisión nacional YLE.

Según el primer ministro finlandés, las negociaciones a varias bandas entre Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Ucrania y Rusia avanzan «en la dirección correcta», ahora que Washington ha empezado a tener más en cuenta las posturas de Kiev y de Bruselas.

«Parece que ahora sí se están dando pasos reales hacia una paz justa y duradera», afirmó.

La llamada Coalición de Voluntarios -formada por unos treinta países que apoyan a Ucrania, entre ellos Finlandia- tiene previsto mantener este martes una reunión virtual para analizar la evolución de las negociaciones del plan de paz impulsado por Washington.

En ella participarán, entre otros, los mandatarios de Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá y Finlandia, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En paralelo, el secretario del Ejército de EE. UU., Daniel Driscoll, se reunirá en Abu Dabi con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para tratar de avanzar en las negociaciones de paz, según medios estadounidenses. EFE

jg/rz/fpa