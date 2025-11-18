Finlandia utilizará 1.000 millones de euros de fondo de UE para comprar armamento y drones

2 minutos

Helsinki, 18 nov (EFE).- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, anunció este martes que su país solicitará formalmente a la Comisión Europea (CE) un préstamo de 1.000 millones de euros a través del instrumento financiero SAFE para financiar la compra de material de defensa y drones.

«Finlandia utilizará 1.000 millones de euros de fondos SAFE de la Unión Europea (UE) para fortalecer la industria de defensa, especialmente para la adquisición conjunta multinacional de material de defensa y el desarrollo de la defensa con drones. Así reforzaremos la defensa de Finlandia y de Europa», señaló Orpo en la red social X.

Según el Ejecutivo finlandés, estos fondos serán destinados a financiar la compra, junto con otros socios europeos, de equipos de combate terrestre y especialmente de drones, en cooperación con Ucrania.

«Esta es una decisión importante que reforzará la defensa de Finlandia, las capacidades de la industria de defensa finlandesa y la cooperación y la adquisición conjunta europeas», afirmó en un comunicado el ministro de Defensa del país nórdico, Antti Häkkänen.

Para el Gobierno finlandés, los principales beneficios del instrumento SAFE son el aumento de los pedidos europeos a la industria de defensa del país y el «reconocimiento estratégico» de los proyectos finlandeses en la política industrial de defensa de la UE.

El instrumento SAFE establece la concesión de hasta 150.000 millones de euros en créditos a los Estados miembros de la UE que los soliciten para realizar compras conjuntas de material militar, con el doble objetivo de reforzar la capacidad de defensa europea y estimular la producción industrial de este sector.

Los países interesados en obtener préstamos SAFE tienen de plazo hasta finales de este mes para presentar una solicitud formal y un plan de inversión que detalle a qué destinarán los fondos recibidos. EFE

jg/cae/jlp