Firmas europeas se replantean su presencia en China por las restricciones a las tierras raras

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Los estrictos controles chinos a la exportación de tierras raras han trastornado la estrategia de las empresas europeas para sus operaciones en China, advirtió el martes la Cámara de Comercio de la Unión Europea en Pekín.

China domina la industria mundial de tierras raras, que son críticas para la fabricación de una amplia gama de productos, desde artículos electrónicos de uso cotidiano hasta equipos del sector de defensa.

El gigante asiático ha explotado esa fortaleza, y el año pasado le permitió alcanzar en octubre un acuerdo con Washington para evitar una guerra comercial, luego de que las restricciones chinas a sus exportaciones estremecieran las cadenas de suministros.

Pero los mecanismos de aprobación en vigor causan dolores de cabeza a muchas firmas extranjeras que buscan trasladar suministros y productos, según un informe publicado el martes.

«En muchos casos, el proceso de licencias es lento, impredecible, descoordinado y sin transparencia», según la cámara.

Las restricciones son una «expansión importante de los mecanismos de control de exportaciones del país», agrega el informe.

«Hay un reconocimiento ahora de que el régimen chino de control de las exportaciones presenta una amenaza empresarial de largo plazo, dado que la capacidad de exportación de un producto particular podría ser eliminado en cualquier momento por factores políticos, no de seguridad», indica.

Se espera que el suministro de tierras raras sea tema de discusión en la cumbre prevista entre los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Xi Jinping, de China.

La cumbre, originalmente programada para el 31 de marzo, está prevista para mediados de mayo en Pekín.

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