Fiscalía de Perú investiga retraso en llegada del material electoral a centros de votación

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Lima, 12 abr (EFE).- La Fiscalía de Perú anunció que abrió una investigación por el retraso en la llegada del material electoral en algunos centros de votación de Lima este domingo, puesto que tres horas después del inicio de los comicios generales había locales cerrados y mesas de votación sin funcionar, lo que ocasionó grandes colas y votantes molestos.

«Ante la demora en la llegada del material electoral a diversos centros de votación de distritos de Lima, hecho público por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Ministerio Público realiza las coordinaciones necesarias con los órganos electorales para garantizar el normal desarrollo de la jornada», indicó la Fiscalía en redes sociales.

Una de las novedades de estas elecciones era la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7.00 a 17.00 hora local (de 12.00 a 22.00 GMT) en lugar del horario tradicional, que era de 8.00 a 16.00 hora local, por recomendación de misiones internacionales de observación electorales en anteriores procesos, como de la UE.

Sin embargo, algunos locales de votación permanecen cerrados tres horas después del inicio y otros abrieron pero no con todas las mesas de votación hábiles debido a que no ha llegado todo el material de la ONPE.

El organismo electoral emitió un comunicado al inicio de la jornada electoral en el que atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral y señaló que llegaría en torno a las 8.00 hora local.

Los locales más afectados son 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos limeños de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, situados en el sur de la capital.

Apuntó que el total de centros de votación afectados por el retraso en la llegada del material electoral equivale al 0,72 % de los 10.336 centros habilitados a nivel nacional.

Una portavoz del ONPE, Alexandra Velásquez, declaró en el colegio Alfonso Ugarte, uno de los más grandes de Lima, que el retraso se debía a que miembros titulares de las mesas electorales no se habían presentado y aseguró que el material electoral había llegado a medianoche al centro de votación.

Pero reconoció que, además, había un problema con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), un programa informático que debían utilizar los miembros de las mesas que estaban intentando solucionar. Asimismo, otras mesas situadas en parques públicos encontraron problemas de electricidad para hacer funcionar las impresoras.

Alrededor de las 9.00 hora local (14.00 hora GMT), dos horas después del inicio de los comicios, la portavoz detalló que había un 70 % de mesas instaladas en dicho centro.

Votantes molestos señalaron a EFE que las mesas estaban listas con todos sus miembros desde la apertura de los colegios, pero no se habían puesto en marcha debido a la falta de material y problemas técnicos con el programa digital de la ONPE.

El empresario y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato presidencial por el partido ultraderechista partido Renovación Popular, afirmó sin pruebas que estos retrasos son un «intento de fraude», pues para él «no es casualidad» que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas donde, según su criterio, tiene un apoyo mayoritario. EFE

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