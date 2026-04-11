Fiscalía dice que verificó las garantías en cárcel venezolana con denuncias de represión

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Caracas, 10 abr (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela afirmó este viernes que verificó el cumplimiento de «procedimientos y protocolos de rigor» en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, donde esta semana los familiares de presos políticos denunciaron represión tras una protesta de los detenidos.

«Se pudo constatar la aplicación de los procedimientos y protocolos de rigor durante los hechos (…), conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos», señaló la Fiscalía en un comunicado publicado en Instagram.

Según el texto, un equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos hizo una visita de supervisión este viernes en el penal, donde revisaron las grabaciones de seguridad del día de la protesta «iniciada por algunos privados extranjeros» y también hicieron «entrevistas individualizadas» con algunos detenidos.

Entre los entrevistados estuvo el ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, cuya muerte fue desmentida por la Fiscalía.

La institución añadió que seguirá «velando por el respeto y garantía» de los derechos humanos en las cárceles del país.

Organizaciones opositoras y de derechos humanos alertaron este jueves que varios detenidos en El Rodeo I fueron heridos y reprimidos con gas lacrimógeno durante una protesta de los presos políticos extranjeros.

Según un comunicado del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, la protesta inició la tarde del miércoles en el patio del centro penitenciario y, «en represalia, los custodios les retiraron las pocas pertenencias que poseían, las cuales habían sido proporcionadas por los presos políticos venezolanos».

Desde entonces, los familiares de presos políticos, que llevan más de 90 días con vigilias constantes en las afueras de la prisión, convocaron nuevas actividades para protestar y exigir respuestas de las autoridades.

El Rodeo I fue el sitio de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese recinto como un «lugar de tortura psicológica», así como del francés Julien Février, liberado esta semana tras 15 meses de detención. EFE

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