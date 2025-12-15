Fiscalía General de Nueva York demanda a UPS por robo de salarios a empleados temporales

Nueva York, 15 dic (EFE).- La Fiscalía General de Nueva York presentó este lunes una demanda contra UPS, la compañía de entrega de paquetes más grande del mundo, por «robo sistemático de millones de dólares en salarios» durante años a miles de trabajadores temporales.

La fiscal Letitia James indicó en una conferencia de prensa que su oficina comenzó una investigación que les llevó a 2019, tras una denuncia del sindicato Teamsters Local 804, que reveló «violaciones inquietantes y generalizadas en docenas de instalaciones de UPS en Nueva York», tras lo cual escucharon de los conductores afectados «la misma historia una y otra vez».

«Estamos exigiendo una indemnización para todos los trabajadores afectados, que son miles, y una orden judicial para garantizar que esto no vuelva a suceder», indicó acompañada por representantes de los Teamsters.

James, que no descarta que otros estados se sumen a la demanda, destacó que se trata de los trabajadores «que nos permiten disfrutar de las fiestas, que ayudan a mantener nuestra economía en marcha y a quienes se les han negado millones de dólares en salarios que se ganaron legítimamente».

Indicó además que, según arrojó la investigación, los afectados trabajaban largas horas durante los meses de mayor actividad del año, de octubre a enero, pero sus salarios no reflejaban ese tiempo porque UPS retrasaba el registro de su hora de entrada, y descontaba automáticamente los 30 minutos para el almuerzo aunque los trabajadores nunca paraban para comer.

Muchos trabajadores temporales trabajaron más de 40 horas semanales durante los períodos de mayor actividad navideña, pero UPS no les pagó las horas extras.

«Descarado robo»

Citó como ejemplo de las presuntas violaciones de la empresa que UPS pidió a algunos trabajadores que registraran que habían finalizado su turno de trabajo pero luego se les obligó a continuar varias horas.

A otro se le pidió que llegara a las 8 de la mañana, pero que no registrara su entrada hasta que hubiera terminado de cargar su coche, mientras que otro trabajador aseguró que les obligaban a ver un vídeo sobre seguridad todos los días antes de fichar.

«Este descarado robo de salarios permitió a UPS ahorrar millones de dólares, mientras que los trabajadores temporales luchaban por mantener a sus familias», argumentó James.

Juan Acosta, conductor de UPS y miembro del sindicato, aseguró en la conferencia que la empresa «exprime al máximo la productividad de sus empleados mediante un alto número de entregas, acoso constante y presión», y que desconocen lo que ocurre ni sobre sus derechos cuando les contratan.

Por su parte Josh Pomerantz, director de operaciones del sindicato, denunció que a estos trabajadores «se les sustrajo dinero de forma indebida» y que junto con la Fiscalía exigirán responsabilidad a UPS.

Explicó que cuando los conductores de UPS se dieron cuenta que sus ayudantes temporales no registraban su hora correcta de salida o que trabajaban fuera de su horario, lo informaron a su sindicato, que contactó a la Fiscalía.

Y que los Teamsters llevaron UPS a los tribunales amparándonos en la Ley Nacional de Relaciones Laborales para poder obtener números de teléfono de trabajadores temporales, porque muchos no están ya trabajando. También dijo que algunos no tienen siquiera vivienda.

UPS tiene ingresos anuales de aproximadamente 90.000 millones de dólares y una plantilla de casi 500.000 empleados en todo el mundo. Cada año, entre octubre y enero, la compañía contrata a miles de trabajadores temporales en más de 50 instalaciones en el estado de Nueva York, según la Fiscalía. EFE

