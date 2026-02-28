Fiscalía mexicana entrega a familiares cuerpo de “el Mencho” a una semana de ser abatido

Ciudad de México, 28 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que entregó a sus familiares el cuerpo de Nemesio Oseguera, alies El Mencho, tras «agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios», a casi una semana del operativo militar que culminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la institución señaló que, para realizar la entrega, se practicaron «pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso».

La FGR no ofreció más detalles sobre el procedimiento ni sobre el lugar donde permanecieron los restos durante las diligencias.

«La FGR informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén ‘N’ a sus familiares. Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos», señaló en la nota.

El caso se desprende del operativo del Ejército contra el CJNG, realizado el pasado fin de semana, en el que fue abatido ‘El Mencho’, uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Tras el operativo, el Gobierno mexicano ha sostenido que se trató de una acción con intercambio de información con Estados Unidos, con respeto a la soberanía, según ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad en días recientes.

En paralelo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades contemplan hasta cuatro posibles sucesores al frente del CJNG, sin detallar identidades, mientras se mantiene el seguimiento a la reconfiguración del grupo criminal tras la muerte de su principal líder.

Luego del abatimiento del narcotráficante mexicano, se registraron episodios de violencia y bloqueos en casi todo el país, en un contexto en el que el Gobierno insiste en que el país mantiene condiciones para eventos internacionales como el Mundial de 2026 y la agencia Moody’s evaluó riesgos económicos al ser “la seguridad un riesgo social grave” y “una restricción estructural para el crecimiento” al aumentar costos operativos. EFE

