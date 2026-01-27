Fiscalía panameña pide arresto del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo por supuesta corrupción

Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- El Ministerio Público ordenó el arresto del exvicepresidente y excandidato presidencial panameño José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo (2019-2024), para que comparezca ante las autoridades por la presunta comisión del delito de «enriquecimiento injustificado».

La orden fue emitida por la fiscal superior de la Fiscalía Anticorrupción, Adela Cedeño, quien se la comunicó este lunes al comisionado César Pitti, actual jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Este mismo lunes, en un mensaje de video compartido en sus redes sociales, Carrizo reaccionó a la orden de detención en su contra y dijo que se encuentra fuera del país, pero que volverá para «dar la cara».

«Hoy 26 de enero -agregó- me he enterado de esta orden de aprehensión y estoy gestionando todo para volver cuanto antes a mi país. También tengo que advertir que me habían indicado que el 27 de enero era mi juramentación, como vicepresidente del la República, en el Parlamento Centroamericano» (Parlacen).

Resaltó en ese sentido que es su derecho «formar parte de ese parlamento», y que muy probablemente frente a toda esta situación «se generarán muchísimas especulaciones».

Los medios recordaron que la Contraloría General de Panamá ordenó en octubre pasado el secuestro de ocho cuentas bancarias y de bienes inmuebles vinculados a Carrizo por un monto de hasta 1,3 millones de dólares, ante lo cual el exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Supremo panameño.

Con respecto a esto, Carrizo aseguró este lunes que el 15 de enero pasado presentó ante la Contraloría una auditoría forense «que demuestra que no me he enriquecido injustificadamente».

«Demuestro igual que en ninguna de mis cuentas, ni de ninguna sociedad anónima, he recibido un sólo dólar de ninguna compañía contratista del Estado, ni de ningún subcontratista (…). Nadie me puede acusar a mí de haberme robado absolutamente nada del Estado», remarcó.

Abogado de profesión, Carrizo es miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de Panamá, desde 2007, y en 2019 se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia panameña con apenas 36 años, después de que Laurentino Cortizo ganara las elecciones de ese año.

En las elecciones generales de mayo de 2024, en las que participó con unos bajos índices de popularidad, Carrizo fue el candidato del oficialismo para la Presidencia, en conjunto con el partido Molinera.

‘Gaby’, de 42 años, ha tenido mucha visibilidad dentro del Ejecutivo que lideró Cortizo, lo que llevó a que fuera señalado popularmente como una de las principales caras detrás de los diferentes escándalos atribuidos a dicha Administración desde sus inicios y que se incrementaron con la pandemia de la covid-19.

En esa ocasión, Transparencia Internacional (TI) recordó en 2021 que debido a la pandemia existía en Panamá «un estado de excepción por emergencia, decretado por el propio Ejecutivo» que se eximía «a sí mismo de los controles y rendición de cuentas regulares y la transparencia proactiva, en medio de notables indicios de actos de corrupción por parte de funcionarios».

Carrizo por su parte defendió el «manejo transparente» de los 1.457 millones de dólares aprobados durante el año 2020 para combatir la pandemia en Panamá. EFE

