Fiscalía procesa a mujer detenida con 5.705 pastillas de fentanilo en norte de México

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Ciudad de México, 4 abr (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México inició un procedimiento judicial contra una mujer que fue detenida con 5.705 pastillas de fentanilo, en una localidad de Culiacán, en Sinaloa (norte), informó este sábado el Ministerio Público federal.

La institución señaló en un comunicado que la imputada, identificada como Karina “N”, es investigada por su posible participación en un delito contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio en su variante de venta.

De acuerdo con la FGR, la detención ocurrió en días pasados como resultado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante recorridos de prevención y vigilancia en esa zona de Culiacán.

Además de las pastillas de fentanilo, las autoridades decomisaron un vehículo, precisó la dependencia.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, obtuvo de un juez la vinculación a proceso, así como la imposición de prisión preventiva oficiosa contra la detenida.

Este proceso se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno de México para frenar al tráfico de drogas, en especial de fentanilo, en el marco de acuerdos de seguridad bilateral con Estados Unidos, así como de una mayor atención a Culiacán, en Sinaloa, marcados por la violencia y el narcotráfico entre organizaciones criminales.

Desde febrero de 2025 y hasta el pasado 23 de marzo, último reporte del Gobierno de México, gracias a la operación Frontera Norte -acordada con Donald Trump para evitar aranceles a México- se han detenido a 12.775 personas y se han confiscado 133,6 toneladas de droga, entre ellas casi 607 kilogramos de fentanilo. EFE

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