Fiscalía surcoreana pide 30 años de cárcel contra expresidente por caso de drones al Norte

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Seúl, 24 abr (EFE).- La fiscalía surcoreana solicitó este viernes una pena de 30 años de prisión para el expresidente Yoon Suk-yeol, acusado de ordenar el envío de drones a Corea del Norte para provocar una reacción de Pionyang y justificar su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

En la audiencia realizada a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional, el equipo especial de la fiscalía pidió el castigo para Yoon por supuestamente tratar de elevar deliberadamente la tensión intercoreana mediante incursiones aéreas sobre el país vecino, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

Los fiscales sostuvieron que los actos de Yoon, destituido por aplicar el estado de excepción y posteriormente condenado a cadena perpetua, dañaron gravemente la seguridad nacional.

Además, la fiscalía argumentó que se filtraron secretos militares después de que uno de los dispositivos se estrellara en territorio norcoreano, dijo Yonhap.

Corea del Norte denunció en octubre del año pasado que Seúl había volado drones sobre su territorio en 2024, y difundió imágenes de uno de los aparatos siniestrados.

Además de la cadena perpetua, el expresidente había sido ya sentenciado a cinco años de cárcel el pasado enero por obstrucción de la justicia, en uno de los cuatro casos en los tribunales relacionados con su fallida aplicación de la ley marcial. EFE

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