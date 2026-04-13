Fiscalía venezolana sigue investigando a activista pese a recibir amnistía, denuncia ONG

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Caracas, 13 abr (EFE).- La ONG venezolana Surgentes denunció este lunes que su codirectora, Martha Lía Grajales, sigue siendo investigada por la Fiscalía General por una «instrucción de instancias superiores», pese a que recibió la medida de amnistía el pasado 22 de febrero, dos días después de que la ley fuera promulgada.

«La Fiscalía 52 Nacional informó a la codirectora de Surgentes (…) el 10 de abril de 2026, que su teléfono y su pasaporte no le serían devueltos hasta que se terminen las experticias sobre los mismos», señaló la organización en un comunicado.

Según explicó la secretaria del despacho, prosiguió Surgentes, se trata de una orden de «instancias superiores».

«Esto ocurre pese a que Martha Lía fue amnistiada el 22 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, con lo cual la Fiscalía está vulnerando el principio de cosa juzgada y sometiendo nuevamente a un proceso de criminalización a la defensora de derechos humanos», agregó.

Grajales, recordó la ONG, fue detenida el 8 de agosto de 2025 tras participar en un acto de solidaridad con un grupo de madres de presos políticos frente a la sede de la ONU, en Caracas.

Tres días antes fue agredida, al igual que otros familiares de presos políticos, por grupos «parapoliciales» frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde hacían una vigilia exigiendo ser atendidas por las autoridades.

Surgentes dijo que en ese hecho le robaron su cédula de identidad y su teléfono celular, que ahora, añadió, forma parte del expediente judicial en su contra.

«Por órdenes del exfiscal Tarek William Saab, el fiscal 52 realizó una imputación contra la defensora de derechos humanos, sin ningún tipo de elementos probatorios, por delitos gravísimos: conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio», apuntó.

La ONG señaló que la única prueba en la que se sustenta la imputación es un «ciberpatrullaje» realizado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana al sitio web de Surgentes y su interpretación sobre la comisión de esos delitos desde el portal web.

Surgentes afirmó que la decisión de la Fiscalía viola elementos centrales del debido proceso porque se trata de una investigación sobre un bien obtenido a través del robo y la violencia de grupos «parapoliciales», lo que, a su juicio, evidencia la connivencia entre los policías que realizaron la detención y estos «grupos delictivos».

Ante esto, la organización dijo que realizará una denuncia sobre estas irregularidades ante la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía y ante la Defensoría del Pueblo, al tiempo que pidió al fiscal general, Larry Devoe, que corrija esta decisión. EFE

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