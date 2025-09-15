Fiscal de Florida instruye a fuerzas del orden a no prohibir el porte de armas en público

Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó este lunes que ninguna corte de apelaciones ha puesto en entredicho abiertamente la constitucionalidad del porte de armas de fuego, por lo que sentenció que pasa a ser ley en el estado e instruyó a las fuerzas del orden a no prohibir su exhibición en público.

Debido a que ningún otro tribunal de apelaciones ha considerado la constitucionalidad de la prohibición de porte abierto de armas en Florida desde la decisión de la Corte Suprema de EE.UU., la decisión del Primer Tribunal de Apelaciones de Distrito es vinculante para todos los tribunales de primera instancia de Florida, dijo Uthmeier en la red social X.

«Lo que significa que desde la semana pasada, el porte abierto de armas es ley en el estado», agregó.

El fiscal agregó en X la imagen de una carta que dirigió a las agencias de las fuerzas del orden y de fiscales instándoles a no considerar ilegal el porte de armas de fuego en público, después de que una corte de apelaciones de Florida declarara la semana pasada que su exhibición abierta, antes prohibida, era totalmente constitucional.

El tribunal sostuvo que la prohibición del porte abierto era incompatible con la garantía de la Segunda Enmienda del derecho a portar armas, al fallar a favor de un ciudadanos que fue arrestado en 2022 por publicar en vivo en sus redes sociales mientras cargaba su pistola en el centro de la ciudad de Pensacola.

Florida era uno de los cuatros estados, junto con California, Connecticut e Illinois, con estas prohibiciones casi absolutas de mostrar armas abiertamente en público.

Antes de ese fallo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, había pedido al Congreso estatal una ley para cargar con las pistolas en público en Florida, donde más de un tercio de la población, el 35 %, posee un arma, según el sitio especializado Ammo.

Además, DeSantis inauguró la semana pasada un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado, y al que se han opuesto algunos senadores republicanos o la Asociación de Alguaciles de Florida.EFE

