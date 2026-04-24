Fiscales de Corea del Sur piden una pena adicional de 30 años para el expresidente Yoon

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Fiscales especiales surcoreanos solicitaron este viernes una pena adicional de 30 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol, actualmente encarcelado, por presuntamente ordenar el sobrevuelo de drones militares sobre Corea del Norte en 2024.

Yoon está acusado de ordenar esa incursión para crear un pretexto que le permitiera declarar la ley marcial ese año, un intento que finalmente fracasó y derivó en su juicio político, destitución y condena a cadena perpetua por «insurrección».

Los fiscales especiales dijeron en un comunicado que buscan la nueva sentencia por cargos de «ayuda al enemigo», y agregaron que el esfuerzo de Yoon por «fabricar condiciones de guerra» socavó la seguridad del Estado.

También argumentan que la operación aumentó las tensiones con Corea del Norte y condujo a la filtración de información clasificada, incluidos detalles sobre las capacidades de las fuerzas, después de que los drones se estrellaran, informó la agencia de noticias Yonhap.

Yoon fue condenado a cadena perpetua en febrero por liderar una insurrección para «paralizar» la Asamblea Nacional poco después de declarar la ley marcial.

Apeló al insistir en que ordenó la medida «únicamente por el bien de la nación».

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