Fitur 2026, con México de invitado, tendrá expositores de 161 países y 10.000 empresas

2 minutos

Madrid, 13 ene (EFE).- La Feria Internacional de Turismo Fitur, que este año tiene como invitado a México, contará en su 46.ª edición con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores titulares y se espera que genere 500 millones de euros.

En esta edición, la feria madrileña tendrá 111 representaciones oficiales de países y regiones, 10 más que en la pasada edición (un 9 % más) y la incorporación de 18 nuevos destinos como Abu Dabi, Dubái, regiones de Alemania, Reino Unido y Suiza, según informó este martes el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos.

México es el invitado de esta edición, que se celebrará entre el 21 y el 25 de enero, por lo que realizará un importante despliegue en la feria con una delegación de casi mil mexicanos y representación de 32 de sus estados y más de 23 actividades, no solo en el pabellón de eventos de Ifema sino en toda la ciudad de Madrid.

Para el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo de México, Miguel Aguiñiga Rodriguez, Fitur es un espacio donde «se construyen alianzas, se definen tendencias y se trazan rutas para el futuro del turismo global».

«Venimos no solo a mostrar destinos, sino a compartir una visión clara de hacia dónde queremos llevar el turismo mexicano y cómo queremos seguir colaborando con el mundo», destacó Aguiñiga.

Fitur espera repetir -y ampliar- la cifra de afluencia de 2025, que fue de 255.000 visitantes entre profesionales y público en general durante el fin de semana.

El impacto económico que se prevé es superior a 500 millones de euros (el año pasado fueron 455 millones), informó De los Mozos.

Las ferias siempre son «fiel reflejo» de los sectores a los que representan y, en este sentido, Fitur vuelve a anticipar las grandes dinámicas del turismo global, destacó De los Mozos y añadió que junto a las «grandes cifras», se puede decir «con humildad que somos la mayor feria del mundo en visitantes profesionales».

El presidente de Iberia y del Comité Organizador de Fitur, Marco Sansavini, resaltó que Fitur no solo es una feria, sino que es el lugar donde se definen las prioridades de la industria clave para el desarrollo económico y social de los países.

A falta de los datos definitivos del cierre de 2025, España siguió batiendo récord de visitantes y de gasto turístico, que crece a un ritmo duplica al número de visitantes, informó la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. EFE

