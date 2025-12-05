Flávio, el más «moderado» de la radical familia Bolsonaro y heredero político de su padre

Eduardo Davis

Brasilia, 5 dic (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, elegido por su padre, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, como candidato a la Presidencia, es el hijo más «moderado» de una radical familia de extrema derecha que intentará reconquistar el poder en las elecciones de 2026.

El expresidente eligió a su hijo mayor como candidato presidencial desde la celda de 12 metros cuadrados que ocupa en unas dependencias de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena a 27 años de prisión por haber intentado impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Lula, el dirigente progresista más relevante de la historia de Brasil, quien gobernó entre 2003 y 2010 en dos períodos consecutivos y volvió al poder tras derrotar a Bolsonaro, buscará su cuarto mandato en 2026 y desde ya Flávio se perfila como su máximo rival.

El primogénito de Bolsonaro tiene 44 años, es abogado, pero ha dedicado su vida a la política, en la que comenzó en 2003, cuando fue elegido diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Es fruto del primer matrimonio de Bolsonaro y mantiene serias diferencias políticas con la actual esposa de su padre, Michelle, quien también tiene sus apetitos y llegó a insinuar una candidatura a la Presidencia que ahora será de Flávio.

Bolsonaro suele referirse a sus hijos con números, según el orden de en que nacieron. Flavio es «01» y fue el primero que entró en política. En 2016 fue candidato a alcalde de Río de Janeiro, sin ningún éxito. Cuarto lugar, con unos 400.000 votos que representaron un 14 % del total.

Para ese momento, su padre todavía no tenía ninguna influencia en la política nacional. Sin embargo, eso cambió a partir de 2018, cuando Bolsonaro surgió como líder de una emergente y radical extrema derecha que le llevó a la Presidencia e impulsó a sus hijos Flávio y Eduardo.

El ahora candidato presidencial fue elegido senador por Río de Janeiro con 4,3 millones de votos. Su hermano Eduardo, hoy en el exilio en EE.UU. huyendo de la justicia, fue elegido diputado.

Los problemas judiciales, una «tradición» familiar

Igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio Bolsonaro ha lidiado con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados por diversas razones.

Entre las sospechas, contratar funcionarios «fantasmas» para sus despachos legislativos a fin de apropiarse de los sueldos y lavado de dinero a través de una tienda de chocolate que tenía en Río de Janeiro y le permitió comprar, siempre en efectivo, una veintena de apartamentos en Río de Janeiro en unos pocos años.

Su último problema, la compra de una mansión en Brasilia, valorada en seis millones de dólares y en la que vive con su esposa, la odontóloga Fernanda Antunes Figueira, con quien tiene dos hijas.

La libertad de su padre, una promesa electoral por venir

Su actuación en el Senado siempre fue discreta, hasta que su padre cayó en desgracia y, sobre todo, desde que fue a prisión. Con su hermano Eduardo en el exilio, Flávio asumió el papel de portavoz de la familia en defensa del expresidente.

Pasó a tener entonces un rol más preponderante en el Partido Liberal (PL), que ahora ha acatado la decisión tomada por el expresidente Bolsonaro y lo ha aceptado como abanderado para 2026.

Como su padre, Flávio es promotor de un Estado mínimo, de un combate sin cuartel contra la delincuencia y de la liberación de la venta de armas, así como ve la hoz y el martillo en todos quienes se le oponen, a los que no duda en tildar de «comunistas».

En su rol de candidato, tendrá la misión de unir al arco de derechas, que va desde los conservadores más tradicionales que no aceptan el radicalismo bolsonarista, hasta la ultraderecha autoritaria que todavía tiene como gran líder a Jair Bolsonaro.

Pero la principal oferta de su plataforma de campaña será sin duda un indulto que libre de la prisión a su padre y a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, una iniciativa que intentó promover en el Parlamento y fue bloqueada por la derecha más tradicional, que domina las cámaras legislativas. EFE

