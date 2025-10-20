Flamengo alcanza al Palmeiras en el liderato y agita la lucha por la Liga brasileña

São Paulo, 19 oct (EFE).- La ‘final anticipada’ del Campeonato Brasileño fue del Flamengo, que este domingo superó, por 3-2, al Palmeiras, con una brillante actuación del delantero Pedro, e igualó en puntos al equipo de São Paulo en el liderato, a menos de dos meses para el final del torneo.

En un partido bronco y repleto de alternativas, el ‘Fla’ aprovechó los errores defensivos de su rival para sumar tres valiosos puntos en el Maracaná que ponen al rojo vivo la lucha por el título de Liga.

Pedro fue la gran figura de este duelo de colosos correspondiente a la vigésima novena jornada. El camisa 9 asistió al uruguayo Giorgian de Arrascaeta en el primero, provocó el penalti transformado por Jorginho y marcó el tercero antes del descanso.

Para el Palmeiras descontaron Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y Real Betis, de cabeza, y el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, cuyo gol acrobático llegó en el minuto 94, demasiado tarde como para soñar con una remontada.

Ambos equipos lideran ahora con 61 puntos. En la próxima jornada, Flamengo visitará la cancha del Fortaleza y Palmeiras recibirá en casa al Cruzeiro, tercer clasificado.

Antes, disputarán la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Los cariocas contra Racing Club y los paulistas contra Liga de Quito.

Cruzeiro jugó el sábado y doblegó al Fortaleza en el Mineirão de Belo Horizonte, gracias al solitario tanto de Christian.

Nuevo revés para Hernán Crespo

En la cuarta plaza se ha asentado con autoridad el Mirassol, equipo revelación de la temporada y que este domingo goleó por 3-0 a un São Paulo cabizbajo a las órdenes del entrenador argentino Hernán Crespo.

Con todo, el Tricolor Paulista está provisionalmente en una cómoda octava posición, aunque cada vez tiene más lejos la posibilidad de clasificarse a la próxima edición de la Libertadores.

También este domingo, Internacional, dirigido por el también entrenador argentino Ramón Díaz, ganó en casa, por 2-0, al Sport Recife, hundido en la última posición.

Los tres puntos suponen todo un balón de oxígeno para el conjunto colorado, que se aleja de la zona de descenso a la segunda división.

El delantero colombiano Rafael Borré inauguró el marcador al empujar un pase de Vitinho en el minuto 24.

Sport reaccionó y llegó a desperdiciar varias oportunidades claras hasta que Bruno Henrique, que acababa de salir desde el banquillo, anotó en el 68 para certificar el triunfo del plantel de Porto Alegre.

Davide Ancelotti respira con el Botafogo

Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, se impuso a domicilio, por 0-2, al Ceará y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

El ariete español Chris Ramos, cedido por el Cádiz, anotó en el minuto 39, tras controlar un buen pase filtrado del uruguayo Santiago Rodríguez y definir cruzado ante la salida a medias del portero rival.

En la segunda mitad, el cuadro de Léo Condé buscó el empate, con los de Ancelotti ordenados atrás y a la espera de una transición rápida.

Así, Vitinho apuró la línea de fondo, Ramos cabeceó al palo y el rebote cayó a los pies del atacante Jeffinho, que puso el definitivo 0-2 en el minuto 78.

Botafogo, defensor del título, continúa en la quinta posición de la Liga brasileña, con 46 puntos, seis por debajo del Mirassol, cuarto colocado, última plaza que da acceso directo a la Libertadores.

El sábado, Corinthians, liderado por el neerlandés Memphis Depay, resucitó en el torneo doméstico con un ajustado triunfo, por 1-0, ante un Atlético Mineiro que sigue mirando de reojo el descenso.

Un trallazo de Maycon en el minuto 49 dio los tres puntos a los locales y permitió olvidar la dolorosa derrota en el clásico contra el Santos de la jornada anterior. EFE

