Flamengo pierde ante Fortaleza y reza para que Palmeiras no le saque ventaja

Río de Janeiro, 25 oct (EFE).- Flamengo dejó escapar este sábado la oportunidad de asumir provisionalmente el liderato del Campeonato Brasileño al caer por 1-0 en su visita a Fortaleza y ahora tendrá que enfrentarse a la posibilidad de que Palmeiras se aisle en la cima cuando reciba este domingo a Cruzeiro.

Breno Lopes abrió el marcador para Fortaleza al minuto 11, asistido por el delantero argentino José Herrera, tras un veloz contraataque.

El conjunto carioca, bajo el mando del técnico Filipe Luis, se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación, con 61 puntos, los mismos que Palmeiras, pero con menor número de victorias y un partido a más.

Los locales, dirigidos por el técnico argentino Martín Palermo, mostraron intensidad defensiva y efectividad en los pases, mientras que el conjunto de Río no llegó con los bríos esperados tras vencer el pasado miércoles por 1-0 en el Maracaná a Racing en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores.

Flamengo descartó la posibilidad de alinear suplentes pese a que el próximo miércoles tendrá que definir en Argentina a uno de los finalistas del torneo continental.

La ofensiva del conjunto carioca fue marcada en el inicio por Samuel Lino y Emerson Royal, mientras que Jorginho y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fueron apoyo constante de comienzo a fin.

Bruno Henrique, sin embargo, no dio la talla de Pedro y no pudo reemplazar en la cancha al delantero, ausente por lesión tras sufrir una fractura en el antebrazo en el partido con Racing.

Pese a que Flamengo dominó el balón, los errores técnicos dieron opción para un primer tanto del Fortaleza a los siete minutos, con Bareiro, pero Ayrton Lucas consiguió defender encima de la línea.

Casi enseguida llegó el gol de Brenno, y el delantero repitió siete minutos después, pero el segundo fue anulado por el árbitro.

Samuel Lino desperdició la mejor oportunidad para Flamengo en el minuto 43, cuando recibió completamente libre dentro del área, pero en lugar de rematar directo al arco, optó por un pase al medio que fue despejado por la defensa de los anfitriones.

Otras opciones se dieron para el ‘Mengão’ en el segundo tiempo con el español Saúl Ñíguez, pero principalmente con De Arrascaeta.

El uruguayo se convirtió en el principal estratega pero, pese a insistir sin descanso hasta el último minuto, no consiguió definir por falta de puntería.

Con el resultado, los dirigidos por Palermo comenzaron a alejarse de la zona de descenso, aunque todavía siguen en riesgo.

En otros partidos de la jornada, Fluminense se impuso por 1-0 a Internacional en el Maracaná de Río de Janeiro con un gol de Samuel Xavier que fue asistido por el colombiano Kevin Serna.

En Belo Horizonte, el volante ecuatoriano Alan Escarpa definió para Atlético Mineiro la disputa con Ceará al marcar el primer y único tanto del partido a los 24 segundos. El gol más rápido de la actual temporada.

Por su parte, Mirasol, la sorpresa en la actual temporada y que se ubica en el cuarto lugar, ganó por 1-2, en su visita al colista Sport en Recife.

Este domingo la trigésima jornada de la Liga brasileña continuará con los siguientes encuentros: Botagofo-Santos, Gremio-Juventude, Bragantino-Vasco da Gama y Palmeiras-Cruzeiro. EFE

