Flamengo vence al Santos de Neymar y alcanza a Palmeiras en la cima de la Liga en Brasil

Río de Janeiro, 9 nov (EFE).- Flamengo venció este domingo por 3-2 al Santos de Neymar en partido por la trigésimo tercera jornada del Campeonato Brasileño y alcanzó en la cima de la clasificación de la Liga al líder Palmeiras, que perdió por 2-1 en su visita al Mirassol.

Los resultados dejaron a los dos finalistas de la Copa Libertadores empatados en el primer lugar de la clasificación, con 68 puntos a falta de cinco jornadas para el final del torneo, aunque Palmeiras se mantiene como líder por tener mayor número de victorias.

La igualdad en la Liga entre los máximos favoritos al título aumentó aún más la rivalidad entre Palmeiras y Flamengo a veinte días de la final de la Libertadores, en que los dos equipos se enfrentarán en Lima.

Palmeiras, del técnico portugués Abel Ferreira, no consiguió imponerse a domicilio a un Mirassol que se ha convertido en la gran sorpresa de la jornada, ya que, en su primera participación en la primera división, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación, con 59 puntos y a nueve unidades de los líderes.

El Mirassol, que aún tiene posibilidades del título este domingo festejó con una victoria sobre el líder su primer centenario, prácticamente garantizó cupo en la Libertadores del próximo año.

El equipo del interior del estado de Sao Paulo abrió el marcador a los dos minutos, cuando Gabriel recibió dentro del área y pateó cruzado un balón que pasó por el medio de las piernas de Carlos Miguel, el portero que tuvo que sustituir al lesionado Weverton.

Palmeiras consiguió el empate al minuto 29 con un golazo de chilena de Vitor Roque, el atacante de 20 años que se ha convertido en la gran figura del conjunto paulista desde que regresó a Brasil procedente del Barcelona español.

Mirassol hizo valer su condición de anfitrión y se lanzó al ataque, pero Carlos Miguel salvó al Palmeiras en varias oportunidades. Los locales, sin embargo, ampliaron el marcador en el último minuto del primer tiempo con un cabezazo del zaguero João Victor dentro del área.

En el segundo tiempo ambos equipos se turnaron en el control del partido, aunque Palmeiras ofreció más peligro tanto con Vitor Roque como con el argentino José Manuel ‘Flaco’ López, que carecieron de puntería en las finalizaciones.

Flamengo aprovechó el pinchazo de su rival para alcanzarlo en la cima tras vencer a un Santos que contó con el regreso de Neymar, que estuvo a punto de anotar dos goles pero que abandonó el Maracaná abucheado y en medio de polémicas por sus críticas al árbitro y el enojo que mostró al ser sustituido.

El conjunto carioca, que llegó a abrir una ventaja de tres goles, sufrió al final del partido ante la reacción del Santos, que anotó dos tantos en los últimos cinco minutos y por poco empata.

El equipo del técnico Filipe Luiz fue muy superior en el Maracaná y se impuso con goles de Léo Pereira (m.36), del colombiano Jorge Carrascal (m.50)) y de Bruno Henrique (m.58) en lo que parecía sería una nueva goleada del conjunto carioca.

Santos descontó con anotaciones de Gabriel Bontempo (m.88) y del argentino Lautaro Díaz (m.90) cuando Neymar ya había sido sustituido.

La ventaja del Flamengo pudo ser mayor, pero el centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, festejado en el Maracaná tras haber renovado su contrato hasta finales de 2028, desperdició un penalti.

Cruzeiro, tercero en la clasificación, perdió la oportunidad de seguirle respirando en la nuca a los líderes al ceder un empate sin goles en casa frente a Fluminense.

Ante los 53.000 aficionados que fueron a apoyarlo en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, el conjunto azul tan solo consiguió sumar un punto, con el que llegó a 64 en 33 partidos, que lo mantienen a cuatro unidades de los líderes.

Cruzeiro por poco abre el marcador en el primer tiempo, pero el cabezazo de Kaiki se estrelló en el poste y el rebote fue atajado por el portero Fábio, uno de los héroes del partido y que salvó al Fluminense de al menos tres goles.

El partido en Belo Horizonte terminó en polémica debido a que el centrocampista Matheus Pereira, del Cruzeiro, golpeó con un brazo al creativo uruguayo Facundo Bernal, que sangró, tuvo que ser atendido en la cancha y terminó sustituido en el descanso.

Pese a que revisó la jugada en el VAR, el árbitro Rodrigo de Lima se abstuvo de expulsar a Pereira por considerar que se había tratado de un «accidente», lo que no impidió que jugadores y dirigentes del Cruzeiro protestaran airadamente contra la decisión. EFE

