Flamengo y Palmeiras pelean por el título en casa; Neymar juega una final por la salvación

4 minutos

São Paulo, 21 nov (EFE).- Flamengo y Palmeiras se enfrentan en casa este sábado a Bragantino y Fluminense, respectivamente, en plena lucha por el título del Campeonato Brasileño, mientras que el Santos de Neymar afronta una auténtica final por la salvación en la cancha de Internacional.

A falta de cuatro jornadas para la conclusión de la Liga, Flamengo lidera la clasificación con 71 puntos, apenas dos por encima del Palmeiras.

Además de su pulso en el torneo local, los dos equipos, los más potentes del continente, jugarán la final de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre en el Monumental de Lima.

La cercanía de esa gran decisión está provocando resultados inesperados en la Liga. En sus últimos compromisos, el ‘Fla’ y el ‘Verdão’ pincharon.

El conjunto de Filipe Luís cayó el miércoles 2-1 contra Fluminense, su máximo rival de Río de Janeiro, en el Maracaná, mientras que el cuadro del portugués Abel Ferreira, en un partido adelantado contra el Vitória, no pasó del empate sin goles.

Para más complicaciones, el vestuario del plantel rojinegro se ha visto sacudido por la reciente lesión de su delantero titular: Pedro.

El atacante sufrió una lesión en el músculo femoral de la pierna izquierda durante un entrenamiento y, como mínimo, se perderá la final de la Libertadores.

El equipo también ha perdido consistencia defensiva en las últimas semanas, ya que ha recibido siete goles en los últimos cuatro partidos.

Toda una alerta de cara a la recta final del Campeonato Brasileño y a la final de la Libertadores.

Además, el sábado recibirá en el Maracaná a un Bragantino en racha que viene de sumar tres victorias consecutivas ante rivales difíciles: Corinthians, São Paulo y Atlético Mineiro, que jugará este sábado la final de la Copa Sudamericana ante el Lanús.

Palmeiras tampoco lo tendrá fácil el sábado en el Allianz Parque de São Paulo. Los de Ferreira se medirán al Fluminense, que viene con la moral por las nubes después de llevarse los tres puntos en el clásico carioca.

El ‘Flu’, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, está inmerso en la lucha por entrar en los puestos directos de clasificación para la próxima edición de la Libertadores.

En este momento, el Tricolor Carioca está tan solo un punto por debajo del Botafogo, en quinta posición, última plaza de acceso directo a la competición continental.

Será el último partido en casa de la temporada para el Palmeiras, con lo que la victoria es primordial.

Ferreira tendrá la baja segura del centrocampista Andreas Pereira, sancionado y hombre clave para conectar con la letal dupla de delanteros formada por el argentino ‘Flaco’ López y el brasileño Vitor Roque.

Final para Neymar

En la parte baja de la clasificación, el Santos pretende dar secuencia al buen juego que exhibió en el empate a uno contra Mirassol, equipo revelación del año y hoy cuarto colocado.

En ese encuentro, Neymar volvió a marcar tres meses después, aunque también propició el empate visitante al cometer un penalti, algo por lo que pidió disculpas en sus redes sociales.

El camisa 10 tendrá la oportunidad de redimirse por ese fallo el próximo lunes en el estadio Beira-Rio del Internacional de Porto Alegre.

Será un duelo directo por la salvación. La zona de descenso la marca actualmente el Vitória, con 36 puntos, y justo por encima están Santos (37) e Internacional (40).

-Partidos de la 35ª jornada del Campeonato Brasileño:

.Sábado (22/11): Botafogo-Gremio, Flamengo-Bragantino y Palmeiras-Fluminense.

.Domingo (23/11): São Paulo-Juventude, Bahía-Vasco da Gama, Sport Recife-Vitória y Cruzeiro-Corinthians.

.Lunes (24/11): Mirassol-Ceará e Internacional-Santos.

Aplazado para el 30 de noviembre el encuentro entre Fortaleza y Atlético Mineiro. EFE

