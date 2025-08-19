Florida ejecuta a un hombre condenado por asesinato en 1982

Florida ejecutó este martes a un estadounidense de 67 años condenado por el asesinato en 1982 de una mujer a la que había secuestrado en su lugar de trabajo.

Kayle Bates recibió una inyección letal a las 18H17 (22H17 GMT) en una prisión del norte de Florida por los hechos cometidos en Lynn Haven, en el norte del estado.

El hombre, condenado a muerte en 1983, asesinó a Janet Renee White, de 24 años, que trabajaba en una compañía de seguros.

Cuando la víctima regresaba a la oficina tras su pausa para almorzar, Bates la asaltó y la llevó a un bosque cercano donde la golpeó, intentó violarla y la mató a cuchilladas.

En 2025 se han llevado a cabo 28 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2015, cuando también se les aplicó la pena capital a 28 reclusos.

Veintitrés de las ejecuciones de este año se han realizado mediante inyección letal, dos por fusilamiento y tres por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas en una máscara facial, lo que provoca la asfixia del preso.

El uso del gas nitrógeno como método para la pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

Florida ha llevado a cabo 10 ejecuciones este año, el mayor número de todo el país.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias en vigor.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso «para los delitos más viles».

