Florida pide investigar emisión de permisos de conducir tras el accidente de un inmigrante

3 minutos

Miami (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha pedido al Gobierno de Estados Unidos que investigue la emisión de permisos de conducir vehículos comerciales después de que un inmigrante indio ocasionara un accidente en el que murieron tres personas.

«(Harjinder) Singh es un inmigrante ilegal, no habla inglés y no puede identificar los símbolos básicos de la carretera. La ley federal prohíbe a los estados emitir una Licencia de Conducir Comercial (CDL) a personas que posean cualquiera de estas características, y mucho menos las tres», se lee en la misiva que el fiscal envió al Departamento de Transporte de EE. UU. este lunes.

En ella, acusó a California y a Washington de «tratar estos requisitos como opcionales» y aseguró que ambos habían actuado erróneamente al concederle una licencia a Singh, quien había cruzado la frontera suroeste en 2018 y contaba con un permiso de trabajo, mientras su caso era revisado por una corte de inmigración.

«En julio de 2023, Washington le emitió a Singh una CDL regular, para la cual los extranjeros no son elegibles. El año siguiente, California le emitió a Singh una CDL no domiciliada», agregó el fiscal.

Este caso ha generado las críticas del Gobierno de Florida, bajo el poder del republicano Ron DeSantis, hacia el de California, que está dirigido por el demócrata Gavin Newsom, una de las voces opositoras más populares del momento.

En este sentido, California mantiene que emitieron una licencia a Singh porque este había recibido un permiso de trabajo emitido por el Gobierno federal, y negó que concedieran este tipo de permisos a inmigrantes indocumentados ya que la ley lo prohíbe.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos está actualmente investigando el caso para identificar «patrones o números inusuales u otras irregularidades», ante lo que Uthmeier solicitó que «la auditoría se amplíe para incluir tanto las CDL regulares como las no domiciliadas».

Además, pidió que si se confirma que ambos estados actuaron de manera negligentemente, se les impida seguir emitiendo este tipo de permisos.

El accidente en el que estuvo involucrado Singh tuvo lugar el pasado 12 de agosto, cuando el camión que conducía giró en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida.

Como resultado, un vehículo con tres personas a bordo chocó contra el tráiler. Dos de los pasajeros murieron al instante mientras que el conductor falleció en el hospital.

Singh fue arrestado días después en California acusado de homicidio y fue posteriormente trasladado a Florida, a la espera de un juicio.EFE

hbc/amv/rod