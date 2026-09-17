Florida restringe la IA en escuelas y universidades ante crecientes preocupaciones en EEUU

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Miami (EE. UU.), 17 sep (EFE).- Florida restringirá el uso de la inteligencia artificial (IA) en escuelas y universidades, con lo que se suma a los mayores distritos escolares de Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York, en medio de la creciente preocupación sobre esta tecnología, según documentos disponibles este jueves.

El Consejo de Educación de Florida ha aprobado por unanimidad nuevas limitaciones a la IA en escuelas públicas de preescolar a secundaria y en las universidades públicas estatales, incluyendo prohibir esta tecnología para «satisfacer las necesidad sociales» de los alumnos o «simular amistad, compañía o relaciones emocionales» con ellos.

Las nuevas restricciones también «prohíben a los estudiantes el uso de inteligencia artificial para realizar trabajos o evaluaciones calificadas de un curso o programa» y usar tecnología que con «diseño antropomórfico u orientado a construir relaciones incentive al estudiante a continuar interactuando con el sistema».

Las medidas, que afectarán a más de 3 millones de estudiantes a partir de julio de 2027, obligan asimismo a las escuelas a obtener consentimiento de los padres sobre la implementación de estas herramientas y, si las rechazan, los planteles deberán proporcionar alternativas de enseñanza sin inteligencia artificial.

Asimismo, la nueva normativa impide IA que vigile la conducta o elabore perfiles psicológicos de los estudiantes, quienes no podrán utilizar estas herramientas sin supervisión de profesores y administradores, que recibirán capacitación sobre la seguridad, riesgos y limitaciones de la tecnología.

La alarma nacional por la IA

Las medidas de Florida contra la IA se aprueban semanas después de restricciones avaladas por los distritos escolares de Los Ángeles y Nueva York, los dos mayores de Estados Unidos, seguidos por el de Miami.

Mientras Los Ángeles ha anunciado la prohibición de la IA generativa de texto, imágenes y otro contenido, Nueva York ha emitido una moratoria de un año de esta tecnología para niños desde preescolar hasta octavo grado.

Casi la mitad de los estados en EE. UU., 24, han emitido pautas para la IA en las aulas, según la organización civil TeachAI, mientras la asociación FutureEd ha documentado 77 proyectos de ley en 27 estados que abordan la inteligencia artificial en la enseñanza.

Las alarmas crecen desde la semana pasada, cuando un investigador de Anthropic que también trabajó para OpenAI, Jacob Coxon, renunció al acusar a la empresa y sus competidores de no desarrollar IA de manera responsable y que los líderes creen que «podría acabar» con la humanidad «antes de que termine la década».

El director general de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo el fin de semana en el que urgió a desacelerar el desarrollo de este tecnología por los riesgos, a lo que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, pero el presidente Donald Trump rechazó estas peticiones para evitar que China aventaje a EE. UU.

En contraste, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, advirtió el lunes a los miembros de su partido que oponerse a la regulación de la IA será una «posición perdedora» en las próximas elecciones. EFE

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