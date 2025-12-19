Florida termina 2025 con un récord de 19 ejecuciones en un año, el 40 % de todo EE.UU.

Miami (EE.UU.), 18 dic (EFE).- Florida aplicó este jueves la pena capital a Frank Athen Walls, un hombre de 58 años condenado en 1992 por asesinato que se convirtió en el 19º ejecutado de 2025, un máximo histórico para un estado que ha concentrado dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte en EE.UU. este año.

En lo que va del año se han registrado 47 ejecuciones en el país, la mayoría por inyección letal, aunque también se han utilizado otros métodos como el gas nitrógeno, aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana y considerado controvertido por el sufrimiento que provoca, así como el pelotón de fusilamiento, con tres ejecuciones en Carolina del Sur.

La ejecución de Walls se llevó a cabo a las 18:11 hora local (23:11 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville, siendo la última este año.

El hombre fue condenado hace más de tres décadas por el asesinato en 1987 de una pareja en el condado tras irrumpir en su domicilio cuando contaba con 19 años de edad.

La corte de apelaciones rechazó el recurso de la defensa, que argumentó que su cliente padecía problemas médicos que podían agravar su sufrimiento durante la ejecución, que fue realizada mediante inyección letal.

Las 19 ejecuciones realizadas en Florida este año -todas ellas mediante el cóctel letal- superan con creces el récord anual de ocho muertes que poseía el ‘Estado del sol’ desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos.

Florida, uno de los 27 estados estadounidenses que mantiene vigente la pena capital, había alcanzado dicha cifra en dos ocasiones: 1984 y 2014.

Sin embargo, la flexibilización de los criterios para aplicar la pena de muerte en los últimos años, sumada a un gobernador, el republicano Ron DeSantis, que no muestra intención de reducir el ritmo de las ejecuciones, propició que el estado batiera ese récord en julio.

Florida es desde 2023 uno de los dos estados de EE.UU. -junto con Alabama- en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital, y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte -8 de los 12 miembros del jurado-.

Actualmente posee 265 reclusos en el corredor de la muerte. El segundo estado por detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones.

Dos de cada cinco ejecuciones en EE.UU. son en Florida Florida concluye este año como el estado que más ejecuciones ha realizado, con mucha distancia con respecto al segundo lugar, que comparten Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.

Con Walls, Estados Unidos ha aplicado la pena capital a 47 personas este año, a la espera de que se resuelva un caso en Georgia, donde fue suspendida la ejecución de un convicto por un conflicto de intereses entre los miembros de la junta de libertad condicional.

Este balance supone que Florida ha albergado dos de cada cinco ejecuciones registradas en el país este año.

La inyección letal ha sido el método más común para ejecutar a los condenados, con 39 casos -incluido Walls-, seguido del uso de gas nitrógeno, una forma de ejecución controvertida porque, según especialistas médicos, produce graves sufrimientos antes de la muerte, y que se ha aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana.

Además, tres personas fueron ejecutadas por un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur. Fue la primera vez que se aplicó este castigo letal desde 2010, y únicamente se ha empleado en cuatro ocasiones en lo que va de siglo.

Estados Unidos tiene programadas trece ejecuciones el próximo año: seis en Ohio, cuatro en Tennessee y tres en Texas. Sin embargo esa cifra crecerá a medida que los gobernadores de los estados firmen nuevas sentencias de muerte. EFE

