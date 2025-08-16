Fluminense vence a Fortaleza con goles del argentino Cano y del uruguayo Canobbio

Río de Janeiro, 16 ago (EFE).- Fluminense, uno de los semifinalistas del reciente Mundial de Clubes, venció este sábado por 2-1 a Fortaleza por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño, con goles del argentino Germán Cano y del uruguayo Agustín Canobbio, y completó seis partidos consecutivos sin perder en el último mes.

En el partido disputado en el Maracaná de Río de Janeiro también destacaron el colombiano Kevin Serna, autor de las asistencias para los dos goles y que fue el mejor jugador en la cancha, y el veterano portero Fábio, que, con 1.390, igualó al inglés Peter Shilton como el futbolista profesional que más partidos oficiales ha disputado en el fútbol mundial.

La victoria le permitió al conjunto carioca ascender al octavo lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, con 27 puntos, a 13 unidades del líder Flamengo. Fluminense, sin embargo, puede ascender aún más, hasta el cuarto lugar, ya que tiene dos partidos pendientes.

El campeón de la Libertadores en 2023 completó este sábado seis partidos sin conocer la derrota: tres por el Campeonato Brasileño, dos por la Copa do Brasil y uno por la Copa Sudamericana, tras la victoria por 1-2 que cosechó el martes pasado en su visita al América de Cali colombiano en partido de ida por octavos de final.

Su última derrota fue en la semifinal del Mundial de Clubes, en la que cayó por 1-2 frente al Chelsea inglés.

Fortaleza, que descontó en el segundo tiempo por intermedio de Breno Lopes, permaneció hundido en el antepenúltimo lugar de la clasificación, con 15 puntos, lo que lo deja provisionalmente entre los cuatro que son castigados con el descenso.

Fortaleza sigue sin levantar cabeza incluso pese al reciente cambio de entrenador, con la entrada del portugués Renato Paiva en el lugar del argentino Juan Pablo Vojvoda.

Con el nuevo entrenador Fortaleza ya suma cinco partidos sin victoria, encajó una goleada (5-0 ante el Botafogo) y sufrió un grave traspiés en la Libertadores, al empatar en casa el pasado martes 0-0 con el Vélez Sardfield argentino en partido de ida por octavos de final.

En otro de los partidos anticipados por la vigésimo jornada de la Liga, Sport, el último en la clasificación y con solo una victoria, por poco da la sorpresa y se impone en casa por dos goles de diferencia al poderoso São Paulo, pero el visitante y su lujosa legión de extranjeros reaccionaron a tiempo para alcanzar el empate.

Sport abrió ventaja con goles de Lucas Lima y Derek Lacerda y São Paulo igualó en el segundo tiempo por intermedio del veterano Lucas Moura y de Maik, para el final 2-2.

El empate no le permitió al Sport abandonar el último lugar en la clasificación, con tan solo 10 puntos, mientras que le permitió ascender al sexto lugar, con 28 unidades, al São Paulo, el club del atacante chileno Gonzalo Tapia, de los delanteros argentinos Juan Ignacio Dinenno y Jonathan Calleri, del volante paraguayo Damián Bobadilla, del defensa venezolano Nahuel Ferraresi y del lateral ecuatoriano Robert Arboleda.

Igualmente este sábado Ceará se impuso por 1-0 al Bragantino con gol de Aylon y ascendió al décimo lugar en la clasificación, con 25 puntos, a dos unidades del noveno, precisamente su rival de este sábado. EFE

