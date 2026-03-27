Fondo agropecuario asigna 389 millones de dólares para financiar al campo mexicano

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Ciudad de México, 27 mar (EFE).- El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), un fideicomiso del Gobierno mexicano administrado por el Banco de México, realizó una asignación de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo por 7.000 millones de pesos (unos 389 millones de dólares) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para productores del sector agropecuario.

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves por Grupo BMV, la operación se estructuró en tres emisiones: FEFA 26 por 2.706 millones de pesos (150,3 millones de dólares), FEFA 26-2 por 1.371 millones de pesos (76,2 millones de dólares) y FEFA 26V por 2.940 millones de pesos (163,3 millones de dólares), con plazos de 1,5, 3 y 5 años, respectivamente.

Los recursos obtenidos serán destinados a intermediarios financieros autorizados para impulsar el acceso al crédito de productores dedicados a actividades como agricultura, ganadería, avicultura y agroindustria, según precisó la Bolsa mexicana.

En su nota añadió que la colocación también busca respaldar actividades relacionadas con el fomento tecnológico, la capacitación empresarial y la transferencia de tecnología en el sector agropecuario.

Grupo BMV indicó que la emisión cuenta con las calificaciones más altas en el mercado local: HR AAA, de HR Ratings de México, y mxAAA, de S&P Global Ratings, “lo cual significa que la emisora ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda y un mínimo riesgo”.

En la operación participaron como colocadores intermediarios las casas de bolsa de Banorte, BBVA México, Santander y Scotia Inverlat.

Para Grupo BMV, este tipo de emisiones de alta calificación, dirigidas a fortalecer el financiamiento productivo en un sector estratégico para la economía nacional, “refuerzan la solidez del mercado bursátil mexicano y contribuyen a construir esquemas financieros más competitivos”. EFE

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