Fonseca «honra el tiempo» con un nuevo álbum fiel a su sonido «tropical con visos de pop»

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Ivonne Malaver

Miami (EE.UU.), 24 abr (EFE).- Fonseca lanzó este viernes un nuevo álbum, ‘Antes que el tiempo se vaya’, que describió en una entrevista con EFE como un «homenaje» al pasar de los años y una muestra de ese sonido suyo que ha trabajado durante toda su trayectoria: «tropical con algunos visos de pop».

El cantautor explicó que son doce canciones con ritmos como la salsa, de la mano de Rubén Blades; el merengue, «desde mi esquina», al que incorpora el acordeón, e incluso por primera vez la cumbia, con ‘Barco de papel’, y hasta rap, en ‘No me resisto’, acompañado de su compatriota Nampa Básico.

En esta, su undécima producción de estudio, el colombiano dice que «es una locura» trabajar con el salsero panameño y todos los demás colaboradores, que incluyen también a la banda venezolana Rawayana, Manuel Medrano, Río Roma y Juanes, quien lo acompaña en el tema que da título al álbum, otro merengue a su estilo.

«Me encantó porque fui a hacer una mezcla de un merengue con un acordeón y con la guitarra eléctrica de Juanes, creo que lo hace muy particular», abundó el ganador de nueve premios Latin Grammy.

Acostumbrado a titular sus discos con una sola palabra, esta vez dice que lo «soltó» porque ‘Antes de que el tiempo se vaya’, es una «frase muy poderosa», una reflexión a no desperdiciarlo.

«Yo siento que si antes mi bandera de la gratitud, digamos en mis letras, ha sido muy presente, creo que ahora está a través de esto, de honrar el tiempo, que para mí es como el mismo mensaje, puesto de manera diferente. Agradecerle a la vida, agradecerle a la familia, a la tierra donde uno nació», dijo.

En ese sentido, señala que ‘Nunca me fui’, junto con Blades, es una canción con la que se identifica como inmigrante en Estados Unidos.

«Es como un tema de añoranza y de melancolía y de gratitud por la tierra de donde uno es, sin importar los años que uno lleve fuera, porque yo llevo 14 años viviendo fuera de Bogotá y cada vez que aterrizo en Bogotá siento como si nunca me hubiera ido», indicó.

Música «multigeneracional»

Fonseca, quien produjo el disco junto con Andy Clay, contó que se siente impactado de la acogida de varias generaciones que tuvo la gira mundial que acaba de terminar de su anterior álbum, ‘Tropicalia’ (2024), que definió como «la más importante» de su carrera.

«La gente se las canta todas, y se conecta tanto con las canciones que escribí hace veinte años como con las que son parte de ‘Tropicalia’. Es muy especial sentir que la gente sigue conectada y que me ha acompañado en el camino las distintas generaciones», manifestó.

Considera que esto se debe en parte a la base folclórica de su sonido tropical, que conecta con las raíces culturales de distintas edades. «Ese tipo de géneros no pasan de moda porque son parte de la raíz de distintas culturas y distintos países» y «la gran mayoría de la gente en algún momento pasa como por ese folclor de su país y de su tierra, bien sea por sus papás o sus abuelos».

«Yo creo que el hecho como de llevar esas fusiones, pues definitivamente es multigeneracional», subrayó.

Y aunque sostiene que en el nuevo álbum no se fue directo con una «hoja de ruta» a lo tropical, como con ‘Tropicalia’, sí conserva el sonido que ha trabajado durante muchos años, del cual se siente orgulloso por la capacidad de unir a diferentes públicos.

«Eso me encanta, porque mi música yo creo que le habla a cualquiera», manifestó Fonseca, quien prepara además la nueva gira para octubre próximo, que iniciará en Bogotá.

El colombiano además cantará el próximo 26 de junio en Doral, como parte de la celebraciones del Mundial de Fútbol, un día antes del partido entre Colombia y Portugal, que se celebra en Miami.

Para el bogotano, la fiesta del fútbol es una muestra más de cómo tanto el deporte como la música tienen el poder de unir a todos. «Los dos son igual a fiesta, fiesta de unión; no creo que nunca hemos necesitado tanto en el mundo, creo que el Mundial llega en un momento pues muy adecuado», manifestó. EFE

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