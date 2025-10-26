Formación de salida del Gran Premio de Ciudad de México
Redacción deportes, 25 oct (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno; que se disputa este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
.1. Lando Norris GBR McLaren
.2. Charles Leclerc MON Ferrari
.3. Lewis Hamilton GBR Ferrari
.4. George Russell GBR Mercedes
.5. Max Verstappen NED Red Bull
.6. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes
.7. Oscar Piastri AUS McLaren
.8. Isack Hadjar FRA Racing Bulls
.9. Oliver Bearman GBR Haas
10. Yuki Tsunoda JPN Red Bull
11. Esteban Ocon FRA Haas
12. Carlos Sainz + ESP Williams
13. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber
14. Fernando Alonso ESP Aston Martin
15. Liam Lawson NZL Racing Bulls
16. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber
17. Alexander Albon THA Williams
18. Pierre Gasly FRA Alpine
19. Lance Stroll CAN Aston Martin
20. Franco Colapinto ARG Alpine
+ Sancionado con la pérdida de cinco puestos. EFE
arh