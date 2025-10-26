The Swiss voice in the world since 1935

Formación de salida del Gran Premio de Ciudad de México

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno; que se disputa este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. Lando Norris GBR McLaren

.2. Charles Leclerc MON Ferrari

.3. Lewis Hamilton GBR Ferrari

.4. George Russell GBR Mercedes

.5. Max Verstappen NED Red Bull

.6. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes

.7. Oscar Piastri AUS McLaren

.8. Isack Hadjar FRA Racing Bulls

.9. Oliver Bearman GBR Haas

10. Yuki Tsunoda JPN Red Bull

11. Esteban Ocon FRA Haas

12. Carlos Sainz + ESP Williams

13. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber

14. Fernando Alonso ESP Aston Martin

15. Liam Lawson NZL Racing Bulls

16. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber

17. Alexander Albon THA Williams

18. Pierre Gasly FRA Alpine

19. Lance Stroll CAN Aston Martin

20. Franco Colapinto ARG Alpine

+ Sancionado con la pérdida de cinco puestos. EFE

arh

