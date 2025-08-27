Fotógrafa española Marina Cano, preseleccionada a Wildlife Photographer of the Year 2025

2 minutos

Londres, 27 ago (EFE).- Una obra de la fotógrafa española Marina Cano fue incluida este miércoles entre las 100 candidaturas preseleccionadas al premio Wildlife Photographer of the Year 2025, anunció el Museo de Historia Natural de Londres en un comunicado.

‘Lecciones Mortales’, de la artista cántabra, retrata a tres cachorros de guepardo que sujetan un antílope como presa mientras practican la caza en la Reserva Nacional de Samburu (Kenia) y está entre las 16 obras «altamente recomendadas» por los miembros del jurado del galardón dadas a conocer hoy.

De acuerdo con la descripción del Museo de Historia Natural de Londres, la imagen de la fotógrafa española, que compite en la categoría de ‘Comportamiento: Mamíferos’, «muestra la naturaleza brutal de cómo el depredador terrestre más rápido del mundo aprende sus habilidades de supervivencia».

«Poco después de que Marina tomase la instantánea, el pequeño animal fue rápidamente asesinado por los hermanos», añade.

El trabajo de Cano forma parte de las 100 imágenes finalistas a la 61 edición del premio Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Silvestre del Año) 2025, seleccionadas entre un número récord de 60.636 candidaturas y valoradas de forma anónima por un panel internacional de jueces expertos en fotografía de naturaleza, ciencia y conservación.

Junto a ‘Lecciones Mortales’, las 16 obras reveladas este miércoles incluyen impactantes escenas como un enfrentamiento entre un león y una cobra, un elefante caminando en un vertedero de Sri Lanka o un grupo de pingüinos al borde de un bloque de hielo en la Antártida.

Los ganadores del galardón y sus correspondientes categorías se darán a conocer el próximo 14 de octubre en una ceremonia celebrada en el Museo de Historia Natural de Londres.

Asimismo, la institución británica albergará una exposición desde el 17 de octubre con los cien trabajos finalistas al premio, incluido el de la artista cántabra, que podrá visitarse hasta el 12 de julio de 2026. EFE

rb/acm

(foto)