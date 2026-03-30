Fráncfort sube un 1,18 % por expectativas en las negociaciones entre EEUU e Irán

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Fráncfort (Alemania), 30 mar (EFE).- Fráncfort subió hoy un 1,18 % debido a las expectativas de avances en las negociaciones entre EEUU e Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que hay conversaciones serias y pese al encarecimiento del crudo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 1,18 % hasta 22.562,88 puntos.

Trump insistió este lunes en que su país «está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable» en Irán, pero reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de ese país «si no se llega pronto a un acuerdo».

En un mensaje en su red social Truth, Trump afirmó además que «se han logrado grandes avances» en la negociación con ese presunto nuevo régimen iraní para poner fin a las operaciones militares estadounidenses en Irán, pero sin entrar en detalles.

La inflación subió en marzo en Alemania hasta el 2,7 % (1,9 % en febrero), máximo desde hace más de dos años, debido al encarecimiento del petróleo, que se ha encarecido un 55 % y se ha acercado a 120 dólares en algunos momentos durante este mes desde el ataque de EEUU e Israel a Irán.

En paralelo, el gas se ha revalorizado más del 70 % hasta superar los 54 euros por megavatio hora.

La empresa de energía RWE subió un 3,3 %, hasta 56,46 euros, pero la compañía de tecnología de la energía Siemens Energy perdió un 1,7 %, hasta 142 euros.

El fabricante de software para empresas SAP recuperó un 3,1 %, hasta 147,02 euros.

El portal inmobiliario Scout24 subió un 3,2 %, hasta 65,40 euros, y la inmobiliaria Vonovia lo hizo un 2,9 %, hasta 21,65 euros.

Commerzbank bajó un 1,2 %, hasta 30,19 euros, y el fabricante de chips Infineon perdió un 0,3 %, hasta 37,32 euros. EFE

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