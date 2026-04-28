Fracasa el intento de modificar en la Eurocámara una cláusula para proteger mejor al arroz

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Estrasburgo (Francia), 28 abr (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde este martes a una cláusula de salvaguardia automática para proteger al sector europeo del arroz frente a las importaciones masivas, pero no avaló la idea de reducir el umbral de su activación.

Esa cláusula se enmarca en la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un mecanismo comercial que permite a los países en desarrollo exportar bienes a la Unión Europea con aranceles reducidos o cero aranceles, que el PE aprobó con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones.

Cláusula de salvaguardia automática para el arroz

La Eurocámara dio luz verde a la activación de la cláusula de salvaguardia automática para el arroz cuando haya un aumento del 45 % en las importaciones, en un promedio de diez años. Los eurodiputados españoles y el sector querían reducir ese porcentaje.

En la práctica, supondrá que ese mecanismo se activará a partir de las 570.000 toneladas anuales de arroz importado, una cifra que el sector considera «ineficaz» ya que, según dicen, desde las 200.000 toneladas ya se producen efectos negativos en el mercado.

«Es decepcionante», dijo a EFE el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, que opinó que pese a la «buena intención» de la cláusula automática, su efectividad queda en entredicho al no haber una revisión de los umbrales y opinó que al final será un mero «ejercicio de maquillaje».

Eso se suma, añadió, a la futura entrada de otras importaciones de arroz a la UE, a través del acuerdo con Mercosur (60.000 toneladas anuales) y con Australia.

El representante de Asaja indicó que el tema volverá de nuevo al Consejo (países UE) para su adopción definitiva y que si existe alguna opción para pararlo sería ahí, en el caso de que España e Italia, los mayores productores de arroz, pudieran conseguir apoyos de otros países.

La Comisión Europea, por su parte, avaló el voto en relación con la cláusula automática para el arroz.

«En la práctica, esto significa que si las importaciones de un país beneficiario aumentan considerablemente por encima del promedio de sus importaciones de los últimos diez años, la UE suspenderá los aranceles preferenciales durante el resto del año e introducirá un contingente arancelario para el año siguiente con el fin de evitar perturbaciones en el mercado», dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Sistema de Preferencias Generalizadas

En particular, el Parlamento Europeo añadió varios convenios internacionales de derechos humanos y medio ambiente, como el acuerdo de París o la Convención de los Derechos del Niño, a la lista de tratados internacionales que los países participantes deben ratificar para beneficiarse de las preferencias comerciales.

Además, introdujo una serie de criterios que los países SGP deberán cumplir para no perder sus aranceles preferenciales por no cooperar en la readmisión de migrantes irregulares.

Una vez adoptada formalmente por el Consejo de la UE, la legislación se firmará y publicará en el Diario Oficial de la UE.

Posteriormente, entrará en vigor y se aplicará durante un período de diez años. EFE

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