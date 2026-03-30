Fracasan las negociaciones ministeriales de la OMC en Camerún

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La reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Camerún concluyó este lunes sin acuerdos sobre temas clave como la reforma, el comercio electrónico y la agricultura, en medio de fuertes tensiones entre India, Brasil y Estados Unidos.

Como consecuencia de este fracaso, la moratoria de la OMC que exime al comercio electrónico de derechos de aduana, vigente desde 1998, llegó a su fin. Un duro revés para los países desarrollados que reclamaban su renovación, empezando por Estados Unidos.

Sin embargo, esto no significa que se vayan a imponer aranceles automáticamente. Pero «la incapacidad de los miembros de la OMC para lograr un acuerdo político concreto en Yaundé es especialmente preocupante en este periodo de fuertes tensiones en la economía mundial», reaccionó el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton.

En varios temas, «hemos trabajado duro», pero «simplemente se nos agotó el tiempo», declaró la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. La 14ª conferencia ministerial de la OMC, organización con 166 miembros, debía concluir el domingo a mediodía.

«No es la primera vez que expira la moratoria», matizó no obstante la directora general. Ya ocurrió en Seattle en 1999, hasta que se celebró la siguiente reunión, en Doha, en 2001.

Por su parte, el secretario de Estado británico de Negocios y Comercio, Peter Kyle, calificó el resultado como «un revés importante para el comercio mundial».

«Habíamos señalado desde nuestra llegada que estábamos dispuestos a mostrar flexibilidad», declaró a la AFP un alto funcionario estadounidense, que afirmó que dos países, que no identificó, no se habían mostrado dispuestos a trabajar con los demás.

Los países miembros de la OMC pueden decidir individualmente no aplicar los derechos de aduana sobre los bienes digitales, que incluyen desde libros electrónicos hasta la música y la telemedicina.

– Sin compromiso sobre la agricultura –

Las negociaciones habían entrado el sábado en una fase de regateo sobre los distintos expedientes.

No se esperaba ningún compromiso sobre la agricultura, ya que los desacuerdos siguen siendo profundos en este tema que es sensible en muchos países.

Pero el domingo, cuando las negociaciones parecían encaminadas hacia un acuerdo de mínimos sobre la reforma de la OMC, surgieron las diferencias, sobre todo después de que Brasil vinculara las negociaciones sobre el comercio electrónico al tema agrícola, en protesta por la falta de acuerdo en ese ámbito.

Varios países se negaban a avanzar en la reforma sin progresos en el comercio electrónico, según fuentes diplomáticas.

«La agricultura es el sector que menos ha avanzado en los 30 años de existencia de la OMC. No podemos permitir que esta situación continúe», declaró el sábado el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

Los 166 miembros de la OMC llevan años intentando establecer una agenda de negociaciones agrícolas, y el foro de Yaundé pretendía adoptar una declaración que sentara las bases para continuar las discusiones en la sede de la OMC en Ginebra.

La decepción era palpable tras las discusiones, celebradas en momentos de tensiones y turbulencias mundiales por la guerra en Oriente Medio.

– Reforma –

Los países tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre el tema prioritario de la reforma de la OMC.

El objetivo era adoptar una hoja de ruta con vistas a relanzar la institución, debilitada por las tensiones geopolíticas, los bloqueos de las negociaciones y el auge del proteccionismo, en un contexto en el que la guerra en Oriente Medio está alterando el comercio mundial.

El mecanismo de solución de diferencias de la OMC está parcialmente paralizado debido al bloqueo por parte de Washington del nombramiento de los jueces.

Además, a la organización le cuesta concluir acuerdos debido a la regla del consenso, y debe reformarse en varios frentes para salir de una profunda crisis que pone en entredicho su papel central en la regulación del comercio internacional.

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