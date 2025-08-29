Francia, Reino Unido y Alemania activan el mecanismo para reimponer las sanciones de la ONU a Irán

Francia, Reino Unido y Alemania activaron este jueves el mecanismo que permite reimponer las sanciones de la ONU contra Irán debido a su incumplimiento de los compromisos sobre su programa nuclear en un plazo de 30 días.

Este grupo de países conocido como el E3 notificó al Consejo de Seguridad de la ONU que creen que «Irán está en una posición de incumplimiento significativo de sus compromisos» en virtud del acuerdo nuclear de 2015, según una carta a la que accedió AFP.

Por ello, «invocan el mecanismo conocido bajo el nombre de ‘snapback'», que inicia un proceso de 30 días que permite reimponer una serie de sanciones suspendidas hace diez años, indica esta carta.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, prometió que su país responderá a esta decisión, que calificó de «ilegal e injustificada».

Además, la cancillería iraní advirtió en un comunicado que «esta decisión de los tres países europeos socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación en curso entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el «restablecimiento» de las sanciones, pero declaró que su país sigue disponible «para un compromiso directo con Irán, en pos de una resolución pacífica y duradera del problema nuclear con Irán».

Este grupo de países europeos amenaza con reactivar las sanciones al no haber logrado avances diplomáticos, después de que el diálogo fuera lastrado por la guerra entre Irán e Israel en junio, que el Estado hebreo afirma que tuvo como objetivo frenar el programa nuclear iraní.

Durante este conflicto de 12 días, Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares iraníes.

La guerra implicó que se estancara un diálogo que había en marcha entre Estados Unidos e Irán, además Teherán restringió la cooperación con la agencia de supervisión nuclear de la ONU y finalmente las negociaciones con los países europeos no arrojaron ningún resultado.

Los países del E3 utilizarán este periodo de 30 días para intentar encontrar una solución negociada para evitar el restablecimiento de las sanciones, añadieron en una misiva el canciller de Francia, Jean-Noël Barrot, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, y el alemán, Johann Wadephul.

El representante israelí ante la ONU, Danny Danon, celebró la decisión de los países europeos, que calificó como un «paso importante» en el camino para detener el programa nuclear iraní.

El embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitri Polyanskiy, criticó la decisión de los países europeos y afirmó que «no tiene absolutamente ninguna base legal».

El Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y China, mantendrá una reunión de emergencia el viernes para abordar el programa nuclear iraní.

– Riesgo de una escalada –

Las potencias occidentales afirman desde hace décadas que el programa nuclear de Irán tiene objetivos militares, algo que Teherán niega.

El acuerdo internacional de 2015 firmado entre Irán y las grandes potencias tuvo como objetivo asegurarse de que este tuviera fines civiles, a cambio del levantamiento de las sanciones contra Teherán.

Este pacto quedó socavado por el retiro unilateral de Estados Unidos en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, que reimpuso las sanciones. Progresivamente Irán fue desligándose de sus compromisos.

Tras la guerra contra Israel, Irán suspendió la cooperación con el OIEA y le reprochó no haber condenado los bombardeos contra sus instalaciones nucleares.

Los expertos estiman que los bombardeos de Israel causaron daños en las infraestructuras, pero no destruyeron el programa nuclear y no está claro dónde están las reservas de uranio enriquecido.

Una fuente de la diplomacia francesa indicó que los europeos le comunicaron a Irán que no le «conviene recurrir a una escalada y que aprovechen estos 30 días para realizar esfuerzos».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a utilizar el plazo como «una oportunidad para evitar una escalada y avanzar hacia la paz».

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania declaró que lo que esperan de Irán es una cooperación plena con el OIEA y un «compromiso claro a favor de las negociaciones con Estados Unidos, además de certezas sobre las reservas de uranio».

