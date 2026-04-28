Francia admite diferencias con EE.UU., pero ve un consenso sobre la lucha contra pandemias

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Antonio Torres del Cerro

París, 28 abr (EFE).- El Gobierno francés confía en que la reunión ministerial del G7 que comienza mañana logre un «consenso» con Estados Unidos para mantener la inversión en la lucha contra las pandemias, a pesar de las divergencias con Washington y el retroceso global de la ayuda pública al desarrollo.

«No estamos de acuerdo en todo, pero sí en lo esencial (…) por ejemplo, en invertir en salud global. Lo que ocurre a 10.000 kilómetros de Francia, Estados Unidos o Japón impacta directamente en nuestros conciudadanos», declaró a EFE la ministra delegada de Francofonía, Alianzas Internacionales y Franceses en el Extranjero, la franco-dominicana Eléonore Caroit.

Caroit, anfitriona del encuentro del G7 que se celebra en París el 29 y 30 de abril junto a representantes de EE. UU., Alemania, Japón, Reino Unido, Italia y Canadá, espera que la cita sirva para blindar las políticas de desarrollo en un contexto global crítico.

En un informe de principios de mes, la OCDE calculó que sus países miembros otorgaron en 2025 un total de 174.300 millones de dólares en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), un 23,1 % menos que en 2024.

Los Estados Unidos de Donald Trump fueron los principales responsables de este desplome tras aplicar una reducción del 75 %. Actualmente, la mayoría de los países ricos sigue sin alcanzar el 0,7 % del Ingreso Nacional Bruto (INB) recomendado por la ONU.

Discrepancias con EE.UU.

«Por consenso no entendemos un alineamiento total en la ejecución de la inversión (de cada país del G7). Estados Unidos decidió desmantelar sus programas de la USAID y retirarse de organizaciones internacionales (como la OMS). Eso no corresponde a nuestra política», asumió la ministra delegada.

Caroit, quien prefiere el término «inversión» frente al de «ayuda», reconoció que el pilar de entendimiento con Washington es la «salud global», dado que los programas sobre cambio climático e igualdad -dos ejes de la cooperación francesa- han salido de las prioridades estadounidenses.

Para la responsable francesa, la convergencia reside en «continuar financiando la lucha contra las pandemias».

«El 60 % de las enfermedades transmisibles al hombre son de origen animal y la gran mayoría surgen en regiones subtropicales de África o Asia. Hay que seguir financiando la investigación», ahondó la ministra, destacando que el G7 y la UE agrupan al menos el 80 % de los programas de desarrollo mundial.

Todos los países del G7 estarán representados en París. En el caso de EE.UU., no será al más alto nivel, pues el subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, seguirá la cita a distancia.

¿Moneda de cambio para frenar la inmigración?

Ante el auge de fuerzas populistas en la mayoría de grandes donantes, cada vez más países han supeditado la concesión de ayuda al desarrollo a los países beneficiarios -buena parte de ellos en África- a que éstos controlen sus flujos migratorios.

«Francia no lo plantea en esos términos, pero sí que es cierto que cuando se contribuye a la estabilidad de un país, en la educación primaria, en la alimentación dentro de los primeros 1.000 días de la vida, pues se contribuye a crear sociedades mucho más resilientes. Eso tiene por consecuencia la reducción de olas migratorias», sostuvo Caroit, quien tiene también nacionalidad dominicana.

La responsable gubernamental adelantó que la ministerial del G7 servirá también para calibrar los parámetros que permiten a un país ser beneficiario de ayuda para evitar que «algunos grandes emergentes, como China, puedan ser considerados receptores».

Dentro de la nueva formulación de APD, Caroit habló de una manera «más eficiente» de gestionar los fondos públicos, con más recursos a los fondos privados y con una movilización de los capitales de los propios países receptores.

«Si se quiere que una inversión en el desarrollo sea de verdad sustentable tiene que poder inscribirse en un periodo largo y no ser dependiente del país donador o de las políticas de los temas presupuestarias de los países que invierten», concluyó. EFE

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