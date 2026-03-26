Francia desmiente haber retirado invitación a Sudáfrica en cumbre G7 por presiones de EEUU

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Cernay la Ville (Francia), 26 mar (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, desmintió este jueves que la presidencia francesa del Grupo de los Siete (G7) haya recibido presiones por parte de Estados Unidos para retirar la invitación a Sudáfrica para participar en la cumbre de los líderes del G7 en Evian el próximo junio.

«Siempre contaremos con Sudáfrica y respetamos el importante papel que desempeña en los asuntos internacionales (…) No hemos cedido a ninguna presión», aseguró Barrot en una rueda de prensa en el primer día de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), que se celebra también mañana en la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville, a unos 50 kilómetros de París.

El jefe de la diplomacia francesa, cuyo país ejerce este año la presidencia del G7, señaló que París sigue «en estrecho contacto con Sudáfrica, que sigue siendo un socio esencial de Francia en todos los grandes desafíos globales».

De esta manera, Barrot desmentía la afirmación efectuada horas antes por el portavoz de la Presidencia sudafricana, Vincent Magwenya, quien afirmó que Francia había retirado la invitación al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para asistir a la cumbre del G7 en Évian-les-Bains el próximo junio por la presiones de Estados Unidos porque «no podían arriesgarse a perder a un miembro clave del G7» en esa cita.

Según el portavoz, Ramaphosa aceptó la decisión de Francia, comunicada personalmente por el embajador francés en Pretoria, David Martinon, a la asesora especial del presidente para Asuntos Exteriores, la abogada Nokhukhanya Jele, hace unas semanas, ya que comprendía «la presión a la que han sido sometidos».

La decisión de París -añadió- «no afectará la estrecha relación bilateral que mantenemos».

Barrot, por su parte, explicó en la rueda de prensa que Francia ha tomado una decisión «coherente» con su voluntad de celebrar un G7 «más reducido, centrado en cuestiones globales».

Macron brindó un firme apoyo a Ramaphosa durante la presidencia sudafricana del G20 (grupo de economías desarrolladas y emergentes) en 2025, que Washington intentó socavar incansablemente tras un deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Sudáfrica desde la vuelta del presidente Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado.

Tras asumir la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre, Estados Unidos anunció, en una medida sin precedentes, que excluiría a Sudáfrica -miembro del grupo- de sus actividades durante todo 2026. EFE

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