Francia espera que Bruselas concrete «rápidamente» sus exigencias del acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

París, 23 abr (EFE).- Francia espera que la Comisión Europea concrete el compromiso que le dio sobre las garantías en la puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que entra en vigor a partir del próximo 1 de mayo.

El portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores, Glenn Salic, señaló este jueves que su país será «intratable en la concreción rápida» de ese compromiso para que se incluyan esas garantías.

El portavoz recordó, en una rueda de prensa, que eso incluye las llamadas cláusulas de salvaguarda que se activarían en caso de una afluencia extraordinaria de productos agrícolas desde los países de Mercosur.

También las cláusulas espejo para que no entren en el mercado europeo productos agroalimentarios sudamericanos que no se hayan sometido a las mismas reglas sanitarias o ecológicas que tienen que cumplirse en la UE y un refuerzo de los controles sanitarios.

Preguntado sobre si Francia va a tomar medidas teniendo en cuenta la entrada en vigor provisional del acuerdo desde el 1 de mayo, el portavoz no quiso entrar en la cuestión más allá de recordar la oposición de su país al texto tal cual.

Francia ha intentado impedir el compromiso UE-Mercosur desde el proceso negociador, que se prolongó durante una veintena de años, porque considera que algunos sectores de su agricultura saldrán muy perjudicados, en particular los de la carne de vacuno y de pollo, así como el de la remolacha de azúcar.

La entrada en vigor provisional desde mayo, muy criticada por París, fue decidida a finales de febrero pasado por la Comisión Europea, amparándose en que eso pasaba a ser posible con la ratificación ya finalizada de varios de los miembros del bloque sudamericano. EFE

ac/cat/jgb