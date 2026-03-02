Francia está dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania

3 minutos

París, 2 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó este lunes que Francia está dispuesta a «participar» en la defensa de los países del Golfo y Jordania, que han sido objetivos de los ataques iraníes.

En una rueda de prensa, tras presidir una reunión de crisis, Barrot señaló el «pleno apoyo y total solidaridad» con los países «amigos» de la zona que han sido «blanco deliberado» de los misiles y drones iraníes y «arrastrados a una guerra que no habían elegido», y citó a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Irak, Baréin, Omán, Kuwait y Jordania.

Barrot cifró en «cerca de 400.000» los franceses en la región, ya sea «residentes o de paso», y aseguró que la «prioridad absoluta» del Gobierno francés en este momento es su seguridad, así como la de las empresas francesas en la zona. Por el momento, dijo, no hay victimas entre los franceses.

Añadió que está siguiendo de cerca la situación de los ciudadanos franceses en Oriente Medio y que los servicios consulares trabajan para facilitar su regreso a Francia «tan pronto como la situación lo permita».

En este sentido, precisó que los esfuerzos se centran especialmente en Israel, donde ya se había establecido un sistema para facilitar la repatriación de ciudadanos franceses durante la guerra de 12 días en Irán de junio pasado, así como en los Emiratos Árabes Unidos, donde muchos franceses se encuentran varados en vuelos de conexión por el cierre del espacio aéreo.

El jefe de la diplomacia francesa advirtió que «la prolongación indefinida de las operaciones militares sin un objetivo claro conlleva el riesgo de una escalada». «La escalada militar debe cesar», subrayó Barrot.

El ministro insistió también en que Irán «debe comprometerse a realizar cambios importantes» para permitir la desescalada en Oriente Medio.

Barrot consideró «lamentable» que la ofensiva militar iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel se lanzase al margen del Consejo de Seguridad de la ONU.

«La intervención decidida unilateralmente por Israel y Estados Unidos merecía ser debatida en los foros establecidos para tal fin», recalcó el ministro de Exteriores francés, que también arremetió contra la «abrumadora responsabilidad» de Irán en esta guerra «por su negativa a negociar».

Desde el sábado, se han sucedido los bombardeos, en especial, contra Teherán, que ayer vivió una dura jornada con ataques contra la televisión estatal iraní, la propia Media Luna Roja o el Hospital Gandhi, según informaron las autoridades iraníes.

En esos ataques, han muerto el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y al menos siete altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví. EFE

cat/ac/jgb