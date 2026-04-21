Francia estima que el impacto económico de la guerra le supone de 4.000 a 6.000 millones €

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París, 21 abr (EFE).- El ministro francés de Economía, Roland Lescure, estimó este martes que «el impacto potencial» de la guerra en Oriente Medio para su país está ahora «entre 4.000 y 6.000 millones de euros», que va a necesitar medidas de contención del gasto público.

En una entrevista a la emisora RTL, Lescure explicó que su Gobierno, que ha activado un comité de alerta sobre las finanzas públicas, está examinando «medidas de precaución» que se van a discutir en el Parlamento, sobre las que no quiso avanzarse.

No obstante, en una carta a los miembros de su Ejecutivo divulgada este martes, el primer ministro, Sébastien Lecornu, les pide la puesta en marcha de 4.000 millones de euros en «medidas suplementarias de freno del gasto».

El titular de Economía precisó que la mayor parte del coste para Francia del conflicto en Oriente Medio es el aumento de la financiación de la deuda pública, que supondrá unos 3.600 millones de euros adicionales por el incremento de los tipos de interés.

Afirmó que eso no se va a compensar con un aumento de la fiscalidad, haciendo notar que «en materia de impuestos somos ya campeones del mundo».

Únicamente aceptó la posibilidad de alguna contribución que se podría reclamar a las empresas que están obteniendo beneficios por la crisis actual, aunque dio a entender que eso tendría un efecto limitado porque Francia no produce hidrocarburos.

Preguntado por qué Francia no toma medidas como España para reducir el impacto de la subida de los carburantes con rebajas de la fiscalidad, señaló que una disminución del tipo del IVA costaría 4.000 millones de euros a las cuentas públicas.

Sobre la comparación con España, el ministro replicó que la inflación allí en diciembre estaba «por encima del 2,5 %» (en realidad el 2,9 %), cuando en Francia era de sólo el 0,7 %, y que teniendo en cuenta ese diferencial «el poder adquisitivo en España está más esquilmado por la crisis».

El hecho es que Francia puso en marcha tras el comienzo de la guerra un plan de ayuda sectorial mucho más limitado que en España o en Italia, debido a la situación muy delicada de sus finanzas públicas y al imperativo de cumplir este año el objetivo de déficit del 5 % del producto interior bruto (PIB).

Ese plan estaba dotado de 130 millones de euros, de los cuales 70 millones para los transportistas, agricultores y pescadores y 60 millones para reforzar el cheque de energía, que es una especie de bono social. EFE

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