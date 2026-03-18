Francia impulsa en Colombia proyectos de desarrollo rural, igualdad y transición verde

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Bogotá, 18 mar (EFE).- Expertise France, la agencia pública francesa de cooperación técnica, que hace parte del grupo Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), impulsó en Colombia y América Latina una agenda de proyectos de desarrollo rural, igualdad de género y transición verde, informó este miércoles esa organización.

La agencia, que implementa 384 proyectos en 147 países, aseguró que Colombia se ha consolidado como uno de los socios estratégicos de esta cooperación e indicó que el país destaca por «su liderazgo regional» en ámbitos como la implementación de políticas de paz, la protección de la biodiversidad, la transición energética y el fortalecimiento institucional.

«Colombia es un país con una enorme capacidad de transformación. Desde Europa vemos cómo muchas de las políticas públicas que se están desarrollando aquí, en temas como desarrollo rural, transición ecológica o inclusión social, pueden inspirar soluciones para otros países de América Latina», señaló la directora general adjunta de Expertise France, Cassilde Brenière.

Entre los proyectos que actualmente se desarrollan en el país se encuentra la reforma rural integral en Colombia, una iniciativa que cuenta con financiamiento de la AFD, que busca «fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y las innovaciones en el territorio para acelerar la transformación del campo colombiano».

La reforma rural integral es el primer punto del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado interno con esa guerrilla.

Otra de las iniciativas es LIBRES, un programa financiado por la Unión Europea que está enfocado en fortalecer la implementación de la política pública para «combatir la violencia basada en género».

«La cooperación también respalda el fortalecimiento de las políticas de protección social y salud, acompañando a las instituciones colombianas en el desarrollo de herramientas y capacidades que permitan mejorar la calidad y el acceso a estos servicios para la población», agregó la información. EFE

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