Francia intercepta en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia

1 minuto

París, 22 ene (EFE).- La marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo un petrolero «procedente de Rusia» y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, indicó el presidente, Emmanuel Macron.

La operación tuvo lugar «en alta mar» y en la misma participaron otros aliados, «dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar», agregó Macron en un mensaje en la red social X. EFE

