Francia investiga la muerte de dos bebés tras consumir leche infantil bajo sospecha

La justicia francesa investiga las muertes recientes de dos bebés tras consumir leche infantil de Nestlé, que fue retirada del mercado por una «posible contaminación», anunciaron este jueves las autoridades.

Nestlé, gigante suizo de la industria alimentaria, empezó a retirar hace varias semanas leches infantiles de las marcas Guigoz y Nidal debido a la posible presencia de la bacteria «Bacillus cereus», capaz de provocar diarreas y vómitos, con complicaciones a veces graves.

Ahora, estos productos son objeto de investigaciones de dos tribunales en Burdeos, en el suroeste de Francia, y en Angers, en el oeste.

En el primer caso, el bebé fallecido consumió entre el 5 y el 7 de enero leche de la marca Guigoz, indicó Renaud Gaudeul, fiscal de Burdeos.

El bebé, nacido el 25 de diciembre, fue llevado de urgencias el 7 de enero al hospital porque «la madre constató problemas digestivos» en el niño, que falleció al día siguiente, explicó.

Los primeros análisis solicitados «han establecido la ausencia de contaminación por la bacteria ‘Bacillus cereus'», pero se han solicitado pruebas «complementarias», agregó.

El otro caso nace de la denuncia de una madre «hace dos días» por la muerte de su bebé, de apenas 27 días, el pasado 23 de diciembre.

La mujer contó a los investigadores que su niña había bebido una botella de leche también de la marca Guigoz, explicó el fiscal de Angers, Eric Brouillard.

«Es una pista seria», pero es «muy pronto para decir que es la pista principal», dijo Brouillard, quien solicitó «con carácter urgente» los servicios de una laboratorio.

En las últimas semanas, tanto Nestlé como el número uno mundial del sector lácteo, el francés Lactalis, retiraron lotes de leche infantil en varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú o Uruguay.

Según el ministerio de Agricultura francés, estas retiradas se deben a «una materia prima facilitada por un mismo productor en China».

Según la asociación Foodwatch, se trata de uno de los pocos proveedores en el mundo de ácido araquidónico, una sustancia de síntesis muy reglamentada en Europa que entra en la composición de algunas leches infantiles por ser fuente de omega-6.

La oenegé anunció el miércoles que presentará una denuncia para «arrojar luz» sobre estas retiradas, afirmando que «millones de bebés en el mundo estaban afectados».

