Francia lanza préstamos rápidos a pequeñas empresas golpeadas por precios del combustible

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París, 4 abr (EFE).- El Gobierno francés lanzará préstamos de rápido acceso para apoyar a pequeñas y medianas empresas cuya tesorería se esté viendo muy afectada por la escalada de los precios de los hidrocarburos a consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

El programa fue anunciado por el Ministerio de Economía y los préstamos se realizarán a través del banco público de inversiones Bpifrance, según detalló este sábado el diario Les Echos.

Los préstamos, que se concederán sin necesidad de garantías a una tasa fija de 3,8 %, irán de 5.000 a 50.000 euros.

Podrán acceder a ellos pequeñas y medianas empresas de sectores determinados por el Gobierno en función de la incidencia de los precios del petróleo sobre su actividad (transportes, agricultura y pesca).

Para poder acogerse a esta medida deberán demostrar que los gastos en combustible representan «como mínimo el 5 %» de su volumen de negocios y deberán cumplir otros criterios, como haber sido creadas al menos hace un año y haber tenido actividad durante al menos doce meses.

Estas medidas de apoyo se suman a las ya anunciadas anteriormente por el Gobierno, como las ayudas de 20 céntimos por litro de carburante para pequeñas y medianas empresas de pesca y transporte que puedan demostrar un efecto grave de la volatilidad de precios en sus cuentas.

Esas iniciativas, que el Ejecutivo ha buscado que sean muy específicas para reducir al máximo el impacto del desembolso a realizar en el objetivo prioritario de reducir el elevado déficit francés, han sido juzgadas de momento insuficientes por los sectores afectados. EFE

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