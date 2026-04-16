Francia libera un petrolero de la flota fantasma rusa tras cobrarle una multa

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París, 16 abr (EFE).- El petrolero Deyna, capturado en marzo por Francia en aguas del Mediterráneo por formar parte supuestamente de la llamada ‘flota fantasma’ rusa que pretende esquivar las sanciones internacionales, ha podido salir de las aguas jurisdiccionales francesas tras pagar la multa que se le impuso.

En un comunicado conjunto publicado este jueves, la Prefectura Marítima del Mediterráneo, la Prefectura del departamento de Bocas del Ródano y la Fiscalía de Marsella indican que la inmovilización del navío se levantó una vez que abonó esa multa que le impuso este miércoles el Tribunal Judicial de Marsella.

Esa sanción, de la que no se precisó el monto, se fijó en un procedimiento en el que la naviera propietaria reconoció la culpabilidad del cargo por el que había sido acusada, no haber demostrado la nacionalidad que presentaba el petrolero.

La empresa propietaria del barco, que procedía del puerto ruso de Murmansk en el ártico y llevaba bandera de Mozambique al ser capturado, se comprometió también ante la justicia francesa a obtener en el plazo más breve posible un nuevo pabellón.

El Deyna fue apresado el pasado 20 de marzo por la armada francesa en aguas internacionales del Mediterráneo occidental y conducido al golfo de Fos sur Mer, cerca de Marsella, ante las sospechas de que navegaba con un pabellón falso para ocultar que en realidad operaba para exportar petróleo ruso objeto de sanciones europeas.

La acción contra la ‘flota fantasma’ constituye uno de los principales instrumentos de la Unión Europea para tratar de reducir los ingresos que obtiene por sus hidrocarburos Rusia, un dinero que Moscú dedica en gran medida a la guerra de Ucrania. EFE

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