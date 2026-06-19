Francia lleva al Panteón de ilustres a Marc Bloch, historiador fusilado por la Gestapo

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París, 19 jun (EFE).- Francia llevará el próximo martes al Panteón a uno de los intelectuales que mejor simbolizan su ideal republicano: Marc Bloch, un historiador que revolucionó el estudio del pasado, se unió a la Resistencia contra la ocupación nazi y fue fusilado por la Gestapo en 1944 por su compromiso con la lucha contra el nazismo.

Junto a él también entrará simbólicamente en el Panteón su esposa, Simonne Bloch, colaboradora esencial de su obra y cuyo cuerpo nunca fue encontrado tras la Segunda Guerra Mundial.

El Elíseo presentó este viernes los detalles del acto, que será presidido por el presidente Emmanuel Macron.

La ceremonia comenzará con el recorrido de los dos féretros por la rue Soufflot hasta el Panteón. Allí, el presidente francés pronunciará un discurso antes de la instalación de ambos en la bóveda 13, donde reposan también la artista Joséphine Baker y el escritor Maurice Genevoix.

La familia se ha opuesto al traslado al Panteón de los restos de Marc Bloch, por lo que en el interior de los féretros sólo habrá objetos simbólicos elegidos por sus allegados.

La ceremonia combinará el protocolo habitual con una escenografía audiovisual. El tradicional retrato colocado entre las columnas del Panteón será sustituido por una gran pantalla en la que las imágenes de Marc y Simonne Bloch irán animándose a medida que se repase su trayectoria.

Según la Presidencia francesa, el homenaje pretende reconocer también la contribución de Simonne Bloch al trabajo de su marido. Según destacó, ordenó sus manuscritos, le asesoró y le acompañó durante toda su trayectoria intelectual.

Bloch era un intelectual que entendía la historia como una herramienta para comprender el presente. Esa visión, afirmó el Elíseo, desembocó de forma natural en su compromiso con la Resistencia, primero desde el plano intelectual y después desde la lucha clandestina contra la ocupación nazi.

Cofundador de la Escuela de los Annales junto a Lucien Febvre, Bloch transformó la historiografía al incorporar disciplinas como la economía, la sociología o la geografía y alejarse del relato centrado únicamente en los grandes acontecimientos y personajes.

El Elíseo enmarcó también la entrada de los Bloch en el Panteón como una reafirmación de los valores republicanos y universalistas que, a juicio de la presidencia francesa, encarnó el historiador a lo largo de su vida. EFE

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