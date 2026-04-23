Francia presenta un plan para elevar el peso de la electricidad al 38 % en 2035

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París, 23 abr (EFE).- El Gobierno francés presentó este jueves los detalles de su plan de electrificación de la economía para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en particular ante crisis como la actual, y elevar el peso de la electricidad en el consumo de energía del 27 % actual al 38 % en 2035.

«Depender del gas y del petróleo significa ser vulnerables», con una factura que ya fue de 57.800 millones de euros en 2024 pero que podría ser muy superior este año, subrayaron fuentes gubernamentales, que insistieron en que apostar por la electrificación significa recuperar soberanía.

Los combustibles fósiles suponen ahora el 58 % del consumo energético de Francia y el objetivo es reducirlo al 40 %.

«La electrificación es más barata y más verde», destacaron las fuentes, que hicieron hincapié en que la electricidad que se genera en Francia «está descarbonizada al 95 %» (la nuclear supone alrededor del 70 % y las renovables un 15 %), y en que el país produce más de la que consume, de forma que en la actualidad puede exportar un 20 %.

El plan conlleva una parte de ayudas, que elevarán el gasto en electrificación, que pasará de aquí a 2030 de 5.500 millones de euros a 10.000 millones anuales, pero también conlleva una serie de medidas de incitación y de prohibición.

Bombas de calor y coches eléctricos

Así, por ejemplo, no se podrán instalar calefacciones de gas en viviendas nuevas a partir de 2027, para promover las bombas de calor, que utilizan electricidad para calentar el agua de los radiadores o el aire.

Mientras que ahora un 40 % de las viviendas en Francia tienen una calefacción de gas o de fuel, la meta es acelerar las instalaciones de bombas de calor, a un ritmo de 550.000 anuales de media en el periodo 2024-2030 (fueron 180.000 en 2024).

El Ejecutivo tiene intención de organizar el mercado para que se ofrezca un paquete que incluya la instalación, el mantenimiento e incluso el gasto de electricidad para las bombas de calor y fórmulas de financiación para escalonar el pago mensualizado en alrededor de tres años, integrando las ayudas públicas existentes.

Se trata de evitar un fuerte desembolso inicial y que los consumidores comprueben que a medio y largo plazo esa tecnología es más barata.

En el terreno de la movilidad, se prolongan las subvenciones (50.000 en 2026, como en 2024 y 2025) para que las familias de ingresos bajos y medios puedan acceder a un coche eléctrico, con un mecanismo de alquiler con opción de compra por un máximo de 200 euros mensuales.

Además, se abrirá la ventanilla para que 50.000 profesionales que realizan más de 12.000 kilómetros anuales por su trabajo puedan comprarse un coche eléctrico, con una subvención de hasta 7.700 euros.

El Estado dará igualmente subvenciones a los profesionales de hasta 9.500 euros para la adquisición de furgones eléctricos (al menos 50.000 en 2026 y al menos 70.000 en 2027) y de hasta 100.000 euros para camiones eléctricos (2.000 en 2026 y 4.000 en 2027).

El programa de electrificación se ampliará a otros vehículos de obras públicas (1.000 este año) y agrícolas (150).

Para incitar a que particulares y empresas pasen al vehículo eléctrico, el Ejecutivo pretende quintuplicar de aquí a 2035 los puntos de recarga en la red vial del país.

Ahora son algo más de 185.000 los que hay en las carreteras y en las autopistas francesas (22.000 de recarga rápida), que deberían subir a 400.000 en 2030 (50.000 de recarga rápida).

El Ejecutivo confía también en movilizar a la industria para elevar el recurso a la electricidad como energía de funcionamiento, del 37 % actual al 47 % en 2030 y al 50 % en 2035. EFE

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