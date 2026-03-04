Francia prevé un leve aumento de precios de carburantes pero no ve riesgo de escasez

París, 4 mar (EFE).- La guerra en Oriente Medio producirá un ligero aumento de «unos pocos céntimos» en los precios de los combustibles, según las previsiones del Gobierno francés, que aseguró este miércoles que no hay riesgo de interrupciones en el suministro.

«A corto plazo, podemos esperar un aumento contenido y limitado de unos pocos céntimos» de los carburantes en las gasolineras, dijo la ministra de Energía y portavoz del gobierno, Maud Brégeon, en una entrevista a la televisión BFM TV y a la emisora de radio RMC.

Y, añadió, que «lo que ocurra después dependerá de la intensidad y duración del conflicto». Pero enfatizó especialmente que no hay riesgo de interrupción del suministro debido a las «existencias» y a la diversificación de las importaciones.

En Francia, desde el sábado -cuando empezaron los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán- los precios han subido: el diésel ha aumentado unos 5 céntimos por litro, mientras que la gasolina súper ha subido 10 céntimos. EFE

