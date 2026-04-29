Francia protesta ante Madagascar por las acusaciones de maniobras de desestabilización

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París, 29 abr (EFE).- Francia ha protestado enérgicamente ante Madagascar después de que esa antigua colonia declarara ‘persona non grata’ a uno de los agentes de la embajada francesa en la capital malgache al que se reprochan acciones de «desestabilización», en un contexto de fricciones diplomáticas entre los dos países.

La protesta francesa se formalizó con la convocatoria por parte de su Ministerio de Exteriores del encargado de negocios en la embajada de Madagascar en París para indicarle que Francia rechaza «categóricamente cualquier acusación de desestabilización».

«Esas acusaciones no sólo no tienen fundamento sino que son incomprensibles teniendo en cuenta el apoyo constante y concreto aportado por Francia, junto a sus socios internacionales desde octubre de 2025», señaló en un comunicado el departamento de Exteriores.

París apuntó a su contribución «en el proceso de refundación en la medida en que se esfuerza en responder a las aspiraciones legítimas manifestadas por el pueblo de Madagascar, y en particular su juventud».

«Francia -añadió en ese comunicado el Ministerio de Exteriores- pide a las autoridades de Madagascar que mantengan un diálogo constructivo, a la altura de la relación bilateral y por el interés de los dos países».

El martes, había sido el Ministerio de Exteriores de Madagascar el que había convocado al embajador francés, Arnaud Guillois, para comunicarle que declaraban ‘persona non grata’ a uno de los agentes de su legación por su implicación en «actos de desestabilización» junto a otros ciudadanos malgaches y extranjeros.

Antes de eso, en las redes sociales, habían circulado rumores en Madagascar de que habían llegado a la isla mercenarios franceses, rumores descalificados por «mentirosos» por la diplomacia francesa.

Todo esto en un ambiente enrarecido en Madagascar, donde hace diez días fue detenido un militar por su presunta implicación en un plan para asesinar al actual presidente del país, el coronel Michael Randrianirina, aunque las autoridades no han relacionado ese hecho con el incidente diplomático.

Randrianirina es el líder de la junta militar que en octubre de 2025, tras unas protestas masivas impulsadas por la juventud, dio un golpe de Estado que supuso el derrocamiento del anterior presiente, Andry Rajoelina, que fue sacado del país con ayuda de Francia.

El nuevo hombre fuerte del país ha dado un giro espectacular a la política exterior al acercarse a Rusia, algo que quedó formalizado con un viaje que hizo a mediados de febrero a Moscú, donde fue recibido por el presidente, Vladímir Putin. EFE

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