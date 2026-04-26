Francia rebaja a «moderado» el riesgo de gripe aviar ante la mejora de la epidemia

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París, 26 abr (EFE).- El Gobierno francés ha decidido reducir el nivel de riesgo de gripe aviar de «elevado» a «moderado» por una mejora de la situación epidémica, una decisión publicada este domingo en el Diario Oficial.

En el decreto, que debe entrar en vigor el lunes, se justifica esta modificación del estatuto epidémico por «una mejora de la situación sanitaria» de la fauna de aves.

Francia se encontraba en el nivel «elevado» desde el 22 de octubre pasado y, según los datos del Ministerio de Agricultura en su página de internet, en la temporada que comenzó en agosto de 2025 y hasta el 16 de abril se han detectado 121 focos de la enfermedad en explotaciones de aves en todo el territorio, sobre todo en el oeste del país.

También se tenía constancia en ese mismo periodo de 30 casos en corrales y en pájaros cautivos de uso no comercial.

De acuerdo con las reglas en vigor, cuando se detecta uno de ellos se ponen en marcha una serie de procedimientos, como el sacrificio de todos los animales de la explotación afectada y, si se considera necesario, también de forma preventiva en un perímetro definido por la Prefectura (delegación del Gobierno).

Las autoridades veterinarias han establecido dos zonas de riesgo, en las que las condiciones naturales aumentan el riesgo de contaminación de las explotaciones de aves por la fauna silvestre.

Una se encuentra entre los departamentos de los Pirineos Atlánticos y las Landas, a unos kilómetros de la frontera española por el País Vasco, y otra también junto a la fachada atlántica, entre los departamentos de Vendée, Maine et Loire y Deux Sèvres. EFE

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